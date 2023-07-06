الأدب الصادق يكشف المحجوب.

لا تصف القصص القصيرة المبكرة للكاتب الإسرائيلي أ. ب. يهوشوع (1936-2022) إسرائيل أرضاً تبعث على الأمل وتحث مواطنيها على الوفاء والتضحية كما تُصوَّر عادة في أعمال الكتاب الإسرائيليين الآخرين والتي تعكس آمال الأيديولوجيين الصهاينة الذين أنشأوا الدولة. وبدلاً من ذلك، فإن إسرائيل في عهد يهوشوع هي مكان للتشاؤم واليأس يسكنه اليهود المهتمون بالمُعْضِلات الأخلاقية التي تنشأ، من بين أمور أخرى، من الوجود العربي-الفلسطيني في إسرائيل وخطر التمسك بشدة بالرؤية الصهيونية للجيل السابق بدون مراعاة واقع الفلسطينيين وحقوقهم.

يُصوِّر يهوشوع بجلاء هذه المعضلات في الرواية القصيرة «في مواجهة الغابات Mul Haye’arot»، المنشورة عام 1968 ضمن مجموعته «ثلاثة أيام وطفل». أثارت هذه الرواية القصيرة جدلاً واسعاً، وحاداً في بعض الأحيان، داخل وخارج إسرائيل، واعتبرها البعض نصّاً انهزامياً هدّاماً.

تتعلق القصة بطالب دراسات عليا وحيد، متقلّب المزاج، غريب الأطوار، لا نعرف له اسماً، يتمتع بقدرات فكرية متواضعة، يعمل حارساً لغابة يراقبها منعاً لحدوث حرائق في أشجارها. وفي الصمت والعزلة التي توفرها الوظيفة، يأمل أن يكمل قراءات مستفيضة باللاتينية لأطروحة تتناول الحروب الصليبية. تنمو أشجار الغابة على الأرض التي كانت توجد فيها قرية عربية دمّرها الإسرائيليون في حرب 1948. الغفير العربي يسكن في برج مراقبة الحرائق مع ابنته؛ كان يعيش في القرية، حيث قُتلت أسرته بطريقة ما. يأتي لزيارة هذه الغابات المستزرعة الزوار المتجولون وكبار الشخصيات الأجنبية والسياح ويشاهدون لوحات أسماء المانحين المنحوتة على الصخور.

علم الحارس الشاب من السلطات الإسرائيلية أنها تشتبه في نية العربي حرق الغابة لأنه يخزن كميات من الكيروسين. في إحدى الليالي يشعل العربي النيران في الغابات. يتم استجواب كل من الحارس والعربي بلا هوادة ؛ في النهاية يدان العربي.

في هذه القصة، يُصوَّر الصراع العربي الإسرائيلي من خلال ثلاث شخصيات: مدير مشروع التشجير وهو شخص صارم ومنظّم يمثل الجيل الأكبر سناً الذي أسس إسرائيل، يمارس السلطة ويفتخر بمشروعه، وهو هنا يرمز لإسرائيل. الطالب اليهودي عديم الاسم والجذور؛ والغفير العربي الأخرس الذي قُطع لسانه (لا يخبرنا الكاتب من الجاني)، رمز للعرب الصامتين غير المسموعين الذين يعيشون في إسرائيل، يؤدون وظائف وضيعة، يكظمون غضبهم لحين وينفجر حيناً آخر بعنف مُبيَّت.

لاحظوا أن الحروب الصليبية، موضوع أطروحة الحارس اليهودي الإسرائيلي، تحمل معنى مجازياً قوياً في القصة، فهي تشير من طرف خفي إلى الأحداث التي غزا فيها الأوروبيون المسيحيون الشرق الأوسط وأسسوا ممالك «لاتينية» (أوروبية) قصيرة العمر، ممالك سادت ثمّ بادت. إن التشابه بين الصليبيين الأوروبيين وممالكهم المؤقتة واليهود الأوروبيين مؤسسي دولة إسرائيل صارخ ويحمل في طيّاته احتمال اختفاء دولتهم، مثلما اختفت مملكة الصليبيين.. كل هذه الإيحاءات التي تثيرها رواية هذا الكاتب الإسرائيلي هي تجديف في نظر الكثيرين من قرائه، وخصوصاً الصهاينة المقتنعين بالحق الذي منحه الله لليهود في هذه الأرض.

وكما يؤكد الباحث ك. كوبولا فإنّ «في مواجهة الغابات» مثيرة للقلق. ويمكن اعتبار هذه القصة بمثابة نداء شجاع من كاتب إسرائيلي لبني وطنه: على الرغم من أنكم تحاولون إخفاء وجود الفلسطينيين من خلال زراعة الغابات، إلا أنكم لن تستطيعوا تحقيق ذلك ذلك فعلياً أو رمزياً؛ ما يتم دفنه تحت هذه «الغابات» لن يظهر على شكل آثار قرية مدمرة فحسب، بل كرايات لمظالم عربية تستوجب تطبيق العدالة.

* باحث زائر في

جامعة هارفارد

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