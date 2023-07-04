«الصدق أقصر الطرق للإقناع»، و«الكذب ليس له أرجل».. مقولتان سمعناهما كثيراً، ورغم كل الأكاذيب التي يكذبها البشر سواء كبيرة أو صغيرة، فإننا جميعاً نكره الكذب ولا نحترم الكاذبين، مع أني لا أتصور أن هناك إنساناً على وجه الأرض لم يكذب في حياته، ويبدو أن موضوع الكذب قد استهوى الكاتبين والمخرجين ريكي جيرفيس وماثيو روبنسون، حيث كتبا وأخرجا فيلماً رائعاً بعنوان «اختراع الكذب» (The Invention of Lying)، وهو فيلم كوميدي ساخر صدر عام 2009، ويحكي قصة مارك الذي صوره ببراعة ريكي جيرفيس نفسه، ويتناول الفيلم عالماً خيالياً لا يوجد فيه الكذب ولا يمكن للناس أن يكذبوا، بل يقولون الحقيقة كاملة.

بطل الفيلم مارك رجل متوسط الحظ، يكافح باستمرار في عالم مثالي حيث الصدق الكامل هو العملة الوحيدة، ويعمل مارك في استوديو أفلام، حيث يتم إنتاج أفلام وثائقية تاريخية، وحياته الشخصية سلسلة من الفشل، كما أنه غير محظوظ في الحب، ورفضته المرأة التي كان يهتم بها، وبعد أن كان مكتئباً ويائساً تغيرت حياته بسبب كذبته الأولى.

ومع موهبته المكتشفة حديثاً، ينطلق مارك في سلسلة من المغامرات مستخدماً الأكاذيب لجعل حياته أكثر راحة وكسب مزايا شخصية، وينتشر الحديث عن قدراته بسرعة البرق، ويلجأ إليه الناس للحصول على إجابات حول المجهول.

ونظراً لأن أكاذيب مارك تزداد تضخماً وانتشاراً، فإنه يواجه معضلات أخلاقية، وعلى الرغم من الفوائد والشهرة التي يتلقاها يبدأ في التساؤل عن عواقب أفعاله، خصوصاً أن أكاذيبه أصبح لها آثار عميقة على حياة الناس ومعتقداتهم.

يستكشف الفيلم موضوعات الصدق والأخلاق وقوة سرد القصص في تشكيل السلوك البشري، وتأخذ الحبكة منعطفاً مثيراً للاهتمام عندما يتحدث مارك عن «رجل» سيعاقب أو يكافئ الناس بناءً على أفعالهم، وتثير هذه الرواية حركة دينية، حيث يتبع الناس العقيدة التي تم إنشاؤها حديثاً.

ويسلط الفيلم بروح الدعابة الضوء على إشكالية المدى الذي يصل إليه الناس في تصديق شيء ما حتى لو كان ملفقاً.

وعلى الرغم من العناصر الكوميدية، يتعمق فيلم «اختراع الكذب» في أسئلة فلسفية أعمق حول طبيعة الحقيقة، وقيمة الصدق، ودور الخداع في المجتمع البشري. يسخر الفيلم بذكاء من عالمنا، ويكشف عن سخافة أكاذيبنا اليومية.

ومع تقدم القصة، يدرك مارك أهمية الحقيقة، لاسيما في مسائل الحب والعلاقات الشخصية، ويسعى إلى تصحيح الضرر الناجم عن أكاذيبه، ويسعى إلى اتصالات حقيقية وصدق في تعاملاته.

ومن خلال تجاربه يتعلم مارك دروساً قيمة حول النزاهة والتعاطف وأهمية الإخلاص في العلاقات الإنسانية.

«اختراع الكذب» فيلم مثير للتفكير ومسلٍّ، يجمع بمهارة بين الفكاهة والتأمل، إنه يتحدى فهمنا للحقيقة، ويشجعنا على التفكير في دور الصدق في حياتنا، ويقدم الفيلم منظوراً فريداً لقوة الأكاذيب وقيمة الروابط الإنسانية الحقيقية، وفي النهاية يظل الصدق هو أقصر الطرق للإقناع، وسيظل الكذب من دون أرجل.

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