بعضنا مخلص لأشيائه العتيقة حتى النخاع.. المعطف القديم المعلق منذ سنوات في آخر الخزانة، وحقيبة اليد التي تحولت مع الوقت مخبأً للأوراق المهمة، قنينة العطر الفارغة، والصور التي طمس الزمان ألوانها فأضحت باهتة لكن مازال بريقها في الذكريات.

بعضنا مخلص للطريق التي اعتادها كل صباح، يحفظ تعرجاتها وندباتها وظلال النخيل والأشجار على حوافها، ويتمسك بها كل يوم في الروحات والغدوات.

بعضنا مخلص لعمله ومهنته التي تجاوزها الزمن وتركها خلفه أثراً وماضياً، وعافها الجيل الجديد الذي يفتح ذراعيه وعقله للجديد وللمستقبل الآتي.

بعضنا مخلص لتلك المساحة الضيقة في بيت أبيه التي طالما قاتل للفكاك منها حتى تعلم بالدمع السخين دروس الحياة، مخلص لنكهات أمه ورائحة خبزها حتى لينفر من كل ما تصنعه زوجته مهما حاولت الإبداع وأتقنت الوصفات.

بعضنا مخلص لأغنيته المفضلة التي يئن بوجعها ولو استمع لها ألف مرة، مخلص لقهوته التي يبتلع مع مرارتها كل صباح شقاء الأيام، مخلص لتلك القناعات التي أنهكت عقله وجسده فظل عمره أسيراً في مدينته الفاضلة وسط عالم أحمق يسخر من «الأفلاطونيات».

بعضنا مخلص لدقات قلب الحب الأول وإحساسه المفعم بالسعادة مع نصف وحيد أفلت يده في منتصف الطريق، فظل قابضاً على الأوهام باقياً على الود رغم الصدمات والخيبات.

الإخلاص والوفاء معانٍ جميلة وخلق حميد، لكن يجب ألا يقوقعنا ويعزلنا عن التغيير والتجديد الذي هو سنة الله في كونه وسمت الحياة الأزلي، فكم من طريق جديدة يمكن أن تختصر المسافات، وكم من عمل آخر يكسبنا الخبرات، وكم من حب صادق يرقبنا في صمت ويعتبرنا أغلى الأمنيات.

لا بأس من اختبار أشياء مختلفة: عطر فرنسي، موسيقى صاخبة، قليل من السكر في قهوة الصباح، التقاط صورة جديدة على الهاتف، مصافحة حارة لمن انتظرنا رغم البعد سنوات.

نحرم أنفسنا الكثير من المتعة والبهجة حين نصر على إيثار السلامة وأداء نفس المهام بذات الطريقة والمشي بجوار الحائط والخوف من المجهول، وتجاهل هذا التطور العظيم الذي يشهده عالمنا، فمن لا يتطور يندثر، ويفقد القدرة التأقلم والانفتاح على تنوع الثقافات.

التعود يعيق تغيير العادات حتى ولو لم تعد تناسب العصر، وبوسعنا الاحتفاظ بأشيائنا الجميلة الماضية، لكن بنوافذ مفتوحة على المستقبل وقلوب قوية شجاعة قادرة على تضميد الجراح وجبر الانكسارات، فالحياة فرصة وحيدة، لدينا فيها الكثير من الخيارات.

• لا بأس من اختبار أشياء مختلفة: عطر فرنسي، موسيقى صاخبة، قليل من السكر في قهوة الصباح، التقاط صورة جديدة على الهاتف.

@amalalmenshawi



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