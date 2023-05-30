التضحية والفداء بتلبية أمر الوطن لنصرة المظلوم والذود عن حمى الجار؛ كتاب "25 يوماً إلى عدن" يوثق مرحلة مهمة في التاريخ الحديث بوفاء وشجاعة الجنود الأبطال.

بعد الإهداء يتقدم المؤرخ العسكري د. مايكل نايتس بالشكر والعرفان يوضح فيه الغاية من الكتاب؛ ليستهل المقدمة بسرد قصصي للوحة الغلاف ثم يأتي الفصل الأول (الحرب تَقرع أبواب عدن) يوضح فيه البعد التاريخي لهذه الأرض وأهلها والنزاع المسلح المستمر، و(رفيقان غريبان: الحوث ّيون وصالح) يفصل فيه مدى الخيانة التي تفرضها المصالح الشخصية والطمع الذي أسقط صنعاء، ليأتي الفصل الثالث (البداية) وكيف انتقل مقر الحكومة إلى عدن، ويوضح أكثر "خطة السيطرة على الجنوب" الذي يقوده الجشع وقلة الوعي بالعواقب لكن (الجنوب يقاوم) موضحاً العمق التاريخي لهذه المقاومة في الفصل الرابع.

يأتي الفصل الخامس (الإمارات تَرسم َخطا على الرمل) موضحا بداية دور الإمارات مع تقديم لمحة تاريخية لدولة الإمارات وسعيها للتهدئة قبل أن يكون الحل العسكري هو الحل الأمثل؛ ليقدم موجزاً للاستعداد والخبرة العسكرية لدولة الإمارات ثم "بداية الحملة الجوية"، ويدخلنا أكثر في حدس الشيخ محمد بن زايد في الفصل السادس (ليس بالق َّوة الجو َّية َو ْحدها) يوضح فيه وضع الاقتتال البري بين المقاومة والعدو، ويختم بالدور السعودي بالتعاون مع دول أخرى في إجلاء الرعايا الأجانب؛ ليبدأ الاستعداد للحرب بإدخال القوات الإماراتية في صفوف المقاومة البرية في (الجنود في الميدان)، وبـ(وصول الفرسان) بدأ "تصميم عملية التحرير" لتبدأ معارك.

وبعد (سقوط التواهي) يتوقف عند (العودة من الحافة) حال إفشاء أحد المقاومة وجود الإماراتيين في عدن؛ ليفضل الإماراتيون "مواصلة المعركة من فوق َمتن السفينة" في خليج عدن كحل مؤقت لتهدأ الأوضاع باختيار شخصية مثالية لذلك ثم تبدأ (حرب استنزاف) العدو التي يوضح فيها دور "منظومة الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع" لكن "الاستنزاف ليس كاف ًيا" ليتوصلوا إلى (فَتْح الطريق المسدود) بلقاء القادة الإماراتيين مع الشيخ محمد بن زايد في أبوظبي ومناقشة ما حصل وما الخطأ وماذا نحتاج؟ ويذكرهم: "نحتاج تحرير عدن قبل العيد"؛ لتأتي (معركة المطار السادسة) الحاسمة وسقوط أول شهداء الإمارات ثم يختم الكتاب بالفصل الرابع عشر.

(عمليات الملاحقة والاستقرار) بإعادة الاستقرار إلى عدن بحمدلله.

كتاب غني معرفيا ودقيق في وصفه التفاصيل إضافة إلى أنه يحتوي على خرائط وصور لتعيش معه أكثر، ويؤرخ مرحلة مهمة في تاريخ الخليج العربي الحديث.