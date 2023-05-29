ومضات في فعل الخير

«كل معروف صدقة».. كلام من جوامع كَلِمِه صلى الله عليه وسلم، فحفر بئر صدقة، وغرس نخل صدقة، وسقي الدواب صدقة، وإماطة الأذى صدقة، والعطف على الصغير صدقة، وتوقير الكبير صدقة، ومواساة المحزون صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وصمتك عن أذى الآخرين صدقة.

لا تحقر من المعروف شيئاً وافعله حتى ينتشر عمل المعروف بين الناس، فإن ازدراء المعروف سبب لإغلاق باب فعل المعروف، وحرمان نفسك من هذا الفضل ومجتمعك من هذا الخير.

لا تحقر معروفاً وصل إليك من إنسان فلعله لا يستطيع تقديم غير ذلك المعروف فاشكره لأنه سعيد بفعله ذلك، وأيضاً هو سبب في استمراره في تقديم المعروف إلى الآخرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تحقرن جارة جارتها ولو فرسن شاة»، وهو ظلف الشاة كالخف للبعير والمراد شيء ليس ذا قيمة كبيرة.

فعل المعروف ثقافة وعادة عند الناجحين فليس بالضرورة أن تكون صاحب مال حتى تفوز بفعل المعروف، فكم من إنسان عادي لا يملك النقير ولا القطمير ومع هذا تجده موفقاً في وقته الذي ادخره في زيارة المرضى وعزاء الآخرين والسعي في قضاء حاجة مريض أو أرملة أو مسكين، وآخر موفق في وقته فشغله بالعلم النافع والكتابة والنشر وإفادة الآخرين.

إيصال المعروف لا يعرف شخصاً أو جنساً أو لوناً، بل يعم كل أحد ففي الحديث: «في كل ذات كبد رطبة أجر»، فقدم المعروف إلى من عرفت ومن لم تعرف.

افعل المعروف واجعلها عادة تتقرب بها إلى ربك ولا تنتظر المكافأة من أحد إلا منه، فما عنده لا يفرط فيه العاقل اللبيب، {إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً}.

أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، أي إما أنّهم المستحقون لأن يعاملهم الله بمعروف من عنده بمثل ما كانوا يعاملون الناس في الدنيا، أو يكرمون يوم القيامة فيمنحون تقديم المعروف إلى الناس يوم القيامة، بإذن الله، كما كانوا يفعلونه في الدنيا.

من المعروف الجميل أن تنير المكان حول عقارك المشيد حتى لا يتعثر المار ولا يتنكب المسن، ولك أجر ذلك.

من المعروف أن توقف براد ماء نظيف صالح للشرب يستفيد منه الناس والدواب، ولك الأجر.

التطوّع الجاد من الأطباء والمحامين والمبرمجين والعاملين وغيرهم مع الجمعيات الخيرية، لوجه الله تعالى، يخدم الجمعيات الخيرية في ترشيد النفقات أو توسيع أعداد المستفيدين، لك الأجر

وأيضاً.

«فعل المعروف عنوان المحبة والسلام وصفاء القلوب».

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