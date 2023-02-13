الطفرة مستمرة

من المؤكد أن انتعاش سوق العقارات في دبي كان غير مسبوق خلال العام الماضي، مع تحسن جميع روافد القطاع، لاسيما السوق الثانوية التي شهدت أداء قوياً يعكس استمرار قوة الطلب من كافة الفئات داخل السوق.

وكان القطاع العقاري كريماً مع كل من راهن على الاستثمار فيه خلال السنوات الأخيرة، ليحققوا مكاسب جيدة، فيما لاتزال السوق في مسار صاعد ومليء بالفرص الجاذبة.

ومن الملاحظ أن عدداً من المستثمرين نجحوا في تحقيق أرباح كبيرة بعد أن اقتنصوا فرصاً استثمارية للشراء في القطاع العقاري بدبي خلال فترة جائحة فيروس كورونا، سواء في قطاع الوحدات السكنية والفلل أو الأراضي.

وما حدث منذ الجائحة ويجرى الآن في السوق يوافق التوقعات بحدوث قفزات سعرية مع تزايد ثقة المستثمرين بالسوق العقارية في دبي، وباقتصاد الإمارة أثناء الجائحة، ما أسهم في تحقيق مكاسب في المتوسط بين 25 و50% حسب المنطقة، بينما كانت هناك الاستثمارات التي جاوزت أرباحها 100% منذ الجائحة، لذا فالقطاع العقاري خرج رابحاً وسط ارتفاع الأسعار وزيادة في قيمة الأصول العقارية ككل.

ومما لا شك فيه أن الطفرة السعرية الراهنة من المتوقع أن تزيد من حركة السوق الثانوية مع تعاظم الأرباح للمستثمرين، لاسيما ممن اشتروا في فترة الفرص إبان جائحة كورونا.

وقد دفعت المكاسب القياسية في دبي إلى زيادة نسبة التداول من قبل المستثمرين والأفراد وفتح الشهية في جني الأرباح التي حققتها صفقات الشراء في أيام الجائحة.

وأصبحت مبيعات العقارات على الخارطة خياراً جذاباً، لكن أسعار الفائدة تزداد باستمرار، ما سيزيد على شراء العقارات الجاهزة مع دفع المبلغ نقداً «كاش» لتجنب ارتفاع التكلفة مع تراكم الفوائد.

ومن هذا المنطلق يجب على المستثمرين استغلال الفرص الاستثمارية التي لا تتكرر دائماً، وكلما زادت نسبة المخاطرة زادت الأرباح، لكن الاستثمار العقاري الناجح يتطلب توافر العديد من العوامل، منها اختيار الموقع الجذاب والمشروع الصحيح والمطور المناسب، وبالتالي لن يكون خسارة.

وفي ظل العوامل التي توفرها السوق العقارية في دبي، من المرجح استمرار الطفرة السعرية في السوق العقارية، وبالتالي يجب الإسراع باستغلال الفرص الموجودة في السوق، لأن التلكؤ يعني مكسباً ضائعاً يمكن تحقيقه.

ويعكس النجاح الذي عاشته السوق في الأعوام الثلاثة الأخيرة حالة النضج التي وصلت إليها، وأن لديها الإمكانات التي تساعدها على الاستمرار في جني الأرباح وتحقيق المكاسب للمستثمرين، مستفيدين من الأوضاع الاقتصادية الجيدة، والحلول الحكومية المبتكرة والسريعة التي أسهمت في التغلب على الأزمات، وعززت من ثقة المستثمرين في جميع القطاعات. «الاستثمار العقاري الناجح يتطلب توافر عوامل عدة، منها اختيار الموقع الجذاب والمشروع الصحيح والمطور المناسب».



رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال للوساطة العقارية»

@WalidAlzarooni

walid.alzarooni@gmail.com

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