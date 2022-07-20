أبرمت أنديتنا العديد من الصفقات القوية سواء مع اللاعبين أو المدربين، وهذا مؤشر أن الموسم المقبل سيكون نارياً وقوياً وهذا يدعو للتفاؤل، هناك أندية تعمل بصمت، وهذا سر نجاحها وتفوقها الإداري والكروي وفي الموسم المقبل هناك تغييرات كثيرة سواء بزيادة عدد الأجانب والمقيمين ولكن مشكلتنا فقط بسوء الاختيار وعلينا تجاوز هذه العقبة.

بعض الأندية تصدرت المشهد الرياضي من تعاقدات وصفقات قوية، ومن أبرزها صفقه عمر عبدالرحمن لأن عموري قيمة كبيرة ومن الطبيعي أن يكون حديث الشارع الرياضي، ولولا الإصابات لكان النجم الأول في دورينا.

وفي السياق نفسه هناك صفقات قوية منها صفقة الأوكراني الدولي أندري مع «الزعيم» العيناوي مما ينبئ بأن الدوري الإماراتي سيكون شيقاً بحسب المعطيات والمؤشرات.. الصفقات العيناوية قوية، وأعتقد أن الزعيم عينه على آسيا وهو الممثل الأول لكرتنا الإماراتية، وتجديد الثقة بالمدرب هو عامل أساسي ومهم لعودة العين إلى الواجهة الآسيوية.. ريبروف مدرب داهية ويعرف ماذا يريد من المباريات وهو أنجح مدرب في دورينا من وجهه نظري، وعودة العين تعني عودة الحياة لجماهيره الوفية والعاشقة.

يعجبني عمل إدارة اتحاد كلباء، تعمل بصمت وصفقات قوية تدل على الاختيارات الصحيحة والنظرة الثاقبة للإدارة.. «النمور» في الطريق الصحيح وهدفهم المنافسة بأقل الإمكانيات والانتدابات.. وأرى أن السيد علي كانو شخصية إدارية قوية قادر على صنع فريق يقارع الكبار في دوري أدنوك للمحترفين.

يوم الخميس كل شيء سيتوقف في مصر لمشاهدة نهائي الكأس بين القطبين الأهلي والزمالك، ليس في مصر فقط بل في الوطن العربي الكبير فالكل يعلم شعبية الفريقين، الكبير الزمالك متصدر الدوري المصري يقدم أوراق اعتماده في الموسم الجاري، وبتخطيط سليم من المستشار مرتضى منصور.

«الزعيم» عينه على آسيا وهو الممثل الأول لكرتنا الإماراتية.

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