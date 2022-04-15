البروفيسور ديفيد دامروش، رئيس قسم الأدب المقارن ومؤسس معهد جامعة هارفارد للأدب العالمي، والمحرر الرئيس لموسوعة الأدب العالمي، التي شاركت فيها بمدخلين عن الأدب العربي في العصر العثماني والعصر الحديث (عنوان الموسوعة هو: Literature: A World History وموعد نشرها يوليو المقبل)، يوضّح في المدخل الأول عن الأدب العربي خلال الفترة العثمانية، وجهة نظر مفادها أنها لم تكن عصر انحطاط، كما يؤكد كثير من الباحثين العرب والمستشرقين. أما المدخل الثاني عن الأدب العربي المكتوب بالعربية وبالفرنسية، كما في شمال إفريقيا، فيقدم تفنيداً لفرضية كون الأدب «مرآة» أو «انعكاساً» أو «نافذة» على ثقافة ومجتمع معين، فقد يقرأ المرء الأدب المصري أو الأميركي على أمل اكتساب فهم أفضل للمجتمع والثقافة المصرية أو الأميركية، وبالتالي يمكن تخصيص روايات نجيب محفوظ في مساقات التاريخ أو في العلوم السياسية حتى يتعرف الطلاب إلى فترة معينة في التاريخ المصري، وقيمها المجتمعية وأعرافها. لكن دراسة استقصائية للأدب العربي في السنوات الأخيرة تكشف أن الأدب في مصر وشمال إفريقيا كان ولايزال قوة إرشادية توجّه المجتمع وتشكّل مسار التاريخ.

في ربيع عام 2020، وجد البروفيسور ديفيد دامروش خطط سفره قد انقلبت رأساً على عقب، بسبب فيروس كورونا. لكن دامروش، استطاع سريعاً أن يحول خيبة الأمل إلى إنجاز رائع، عندما شرع في القيام برحلة أدبية حول العالم دون أن يبرح بيته.

في كل أسبوع من الصيف الوبائي الأول، استكشف دامروش مدينة أو دولة أو منطقة مختلفة، من خلال خمسة كتب في إصداره «حول العالم في 80 كتاباً»، والذي يستعير المبدأ التنظيمي لكتاب جول فيرن «حول العالم في 80 يوماً».

وفي تجواله بين الكتب والروايات وجد دامروش كل أنواع الإشارات إلى الأوبئة والأمراض، في إشارة إلى سرديات بوكاتشيو «ديكاميرون»، وغابرييل غارسيا ماركيز «الحب في زمن الكوليرا». ووجد أيضاً كتّاباً يواجهون النزاعات والحروب وموضوعات أخرى مشحونة بالعواطف المتضاربة. وقال إن هذه القضايا حية في الثقافة اليوم. وشدّد على أن اهتمامات المشروع أدبية دائماً. ويسأل كيف يخلق الكتاب المدينة؟ وكيف تخلق المدينة الكتاب؟ وما آثار الحرب والصراعات؟ هذه هي الطرق التي ينبض بها الأدب في العالم، ويظهر العالم في الأدب.

يعرّف دامروش الأدب العالمي بأنه كل الأعمال الأدبية التي تنتشر خارج ثقافتها أو خارج مكانها الأصلي، إما في لغتها الأصلية أو المترجمة. وأضاف أن فرصة الأدب العالمي في الانتشار هي عن طريق الترجمة، التي قد تكون الخيار الوحيد، معتبراً أننا نعيش في عصر ذهبي للترجمة، وأنّ أحد المبادئ التي حددها لاختياره العمل أنه يجب أن يكون متاحاً في صورة مطبوعة بترجمة رائعة.

أما بالنسبة للترجمات الغربية لأدبنا العربي، فلابد أن نشيد بأكثرها نجاحاً وتأثيراً في الآداب العالمية، ونعني حكايات ألف ليلة وليلة، فمنذ أن اكتشفها الباحث الفرنسي أنطوان غالاند، ونشر ترجمة لها في مطلع القرن الـ18 (1704) انتشرت في سنين قليلة في لغات أوروبا انتشار النار في الهشيم. وغدت بين عشية وضحاها جزءاً أساسياً من ثقافة أوروبا. وظهرت بعد ذلك ترجمات إنجليزية عديدة، أشهرها ترجمة إدوار لين، وريتشارد بيرتون، وآخرين، وكان لها أثر في مسار الفن الروائي في العالم الغربي، والرسم والموسيقى الكلاسيكية مثل «شهرزاد» للموسيقار الروسي ريمسكي كورساكوف، وطبعاً الأفلام الغربية، خاصة الأفلام المتحركة للأطفال.

لكن كان على الأدب العربي أن ينتظر حتى الثمانينات من القرن الماضي، وفي عام 1988 تحديداً عندما مُنحت جائزة نوبل للآداب للروائي المصري نجيب محفوظ، عندها بدا أن الأدب العربي قد تم الاعتراف به عضواً فاعلاً في رابطة الأدب العالمي.

*باحث زائر في جامعة هارفارد

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.