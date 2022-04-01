عنوانه: البهجة

بهجة تتسلل إليك وأنت على الطريق، يحملها لصدرك هواء نظيف ولافتات بلون الشمس، ترحيب دافئ، وأعلام متراصة كإخوة بيت واحد.. قطعوا عهداً قديماً بإكرام الضيف وحسن استقباله. بهجة فتحت عند الأبواب المتعددة ذراعيها فوسعت العالم حباً ورسمت على الوجوه دهشة وغرست في النفوس أملاً جديداً. بهجة لا تعرف سرها إلا بعد أن تتجول في أرجاء مكان حمل عنوانها ووصل العقول وجمع القلوب لتنبذ الشقاق وتتآلف لصنع المستقبل.

بهجة تشعر بها وأنت تنظر في الوجوه حولك فتحس بهم وكأنك تعرفهم منذ زمن فتلقي التحية وتبتسم، ثم تكمل وجهتك. بهجة تجدها في تراص الصفوف بسلاسة ورحابة صدر انتظاراً لدورها لتلقي نظرة على ماض عتيق، وتتجول في المستقبل، وتتنقل بين أفكار واختراعات كانت حلماً أو ضرباً من الخيال.

بهجة تحرص على توثيق لحظاتها في قلبك ووجدانك قبل هاتفك صوراً بلون الفرح ومقاطع فيديو تعيد رسم البسمة على وجهك.. ولو شاهدتها ألف مرة.

بهجة قامت عليها أعمدة المباني ولونت التصاميم وعبّدت الطريق وصنعت من المستحيل واقعاً ممكناً فتسابق العالم للوجود والمشاركة.

بهجة الموسيقى والفنون والتاريخ والثقافة والتراث.. وقبل كل ذلك بهجة لقاء الإنسان بلا تعصب أو قبلية أو عنصرية.

بهجة مذاق أطعمة الشعوب المختلفة وأطباقها المفضلة التي حرص الجميع على إعدادها بحب فأحبها كل من تذوقها.

بهجة بشعار «صُنع في الإمارات» الذي بات علامة موثوقاً بخيريتها بين الأمم وبصدق عطائها للإنسانية وسط عالم مخيف.

بهجة هي العنوان الأبرز لوصف «إكسبو 2020 دبي»، الذي ودعنا أمس بحفل مهيب يليق بسمعة بلد لا يعرف المستحيل، بعد ستة أشهر كاملة من الدهشة والفخر والإنجاز الذي صنع فرصاً وفتح عقولاً وأبواباً لعالم مختلف يتمنى الخير للجميع. بهجة الخيال الذي وعدت دبي بتجسيده حقيقة، تؤكد به كالعادة تفردها، وتضيف لإنجازاتها وتميزها تحدياً جديداً نجحت فيه بامتياز. عاشت دبي ومعها العالم نموذجا فريداً ونسخة لن تُنسى من الحدث الأبرز على مستوى المعارض، والأهم على مستوى الابتكار وطرح الجديد في شتى العلوم وختمته بأروع ما يكون.

فريق «اكسبو 2020 دبي» مكتملاً، كلكم أجمعين، لن تكفيكم الكلمات.

شكراً بحجم السعادة والبهجة التي صنعتموها بلا كلل، وحافظتم عليها بذات الألق لستة أشهر كاملة، تعادل سنوات طوالاً من عمر الزمان.

شكراً لذاك الجهد العظيم الذي خلق امتناناً نادراً بين الحضور فحافظ كل منا على النظام والتزمنا بالإجراءات فسعدنا وابتهجنا جميعاً. لن يندهش العالم إذا عاد إكسبو قريباً إلى دبي.. فهنا على أرض الإمارات أصبح

له مكان وعنوان دائم، وبهجة تنتظر زواره من كل بقاع الأرض.

@amalalmenshawi

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