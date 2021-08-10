مشاركة متواضعة

خرجت بعثة الإمارات المشاركة في أولمبياد طوكيو الذي اختتم أول من أمس من دون إنجازات، إذ إن الإخفاقات تتوالى على الرياضة الإماراتية خصوصاً في المشاركات الخارجية، فقد ذهبنا إلى طوكيو وعدنا دون تسجيل مشاركة قوية، ونعيش في زمن التخبطات الإدارية، خصوصاً في بعض الاتحادات الرياضية، والواقع يقول إننا في دوامة من الإخفاق والأسباب عديدة.

مفاجآت رابطة المحترفين لا تنتهي، وفي يوم 8 أغسطس وفي الساعة 8 مساءً أعلنت الرابطة عن مفاجآتها، حيث إن دورينا سيحمل اسم «أدنوك»، وهذه الصفقة نتيجة عمل كبير من القائمين على الرابطة يشكرون عليه، ولا ننسى الدور الكبير لعبدالله ناصر الجنيبي وفريق عمله الذين يقدمون عملاً كبيراً وجباراً لإنجاح المسابقات الكروية.

تجديد الوصل عقده مع النجم فابيو دي ليما يؤكد أن العلاقة مستمرة وثابتة مع نجم قدم الكثير وبانتظار المزيد منه، فليما مكسب لدورينا والمنتخب ونترقب إبداعاته في التصفيات، وأعتقد أنه سيكون له كلمة مع الإمبراطور الوصلاوي في الموسم الجديد.

صفقات مثالية لفريق عجمان حيث تعمل إدارة خليفة الجرمن بصمت كعادتها، وأتمنى أن يظهر البرتقالي بمظهر قوي، خصوصاً بعد صفقات اللاعبين الاجانب. تدعيم الصفوف مهم في عالم كره القدم، وأعتقد أن فريق عجمان أبرم صفقات قادرة على مجاراة الفرق الكبيرة، وأتمنى أن يكون للفريق البرتقالي كلمة في هذا الموسم.

بدأ العد التنازلي لانطلاقة الدوري الإماراتي، فأنديتنا أبرمت صفقات كثيرة وكبيرة من حيث النوعية والعدد وبالملايين، ونحن كعشاق للمستديرة ننتظر الإثارة والمتعة، فالمعطيات تقول إننا أمام دوري ساخن هذا الموسم.

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