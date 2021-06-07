أنواع الشخصيات: القنصل والتنفيذي

يتناول مقال اليوم المجموعة الثالثة من أنواع الشخصيات الـ16، وهي مجموعة المنظمين، وتشمل أربعة أنواع، هي: القنصل، والتنفيذي، والمتابع، واللوجيستي.

الشخصية الأولى، وهي القنصل، والكود الخاص بها هو ESFJ، هي من أكثر الشخصيات شعبية، حيث تبلغ نسبة وجودها 12%، بعكس بعض الأنواع السابقة، التي كانت تقل عن 1%.

أصحاب تلك الشخصية مقبلون على الحياة، يهتمون كثيراً بتشجيع المباريات، والانضمام إلى الأنشطة، ويلعبون دور عضو الفريق جيداً، شخصيات اجتماعية، لا تهتم بالقضايا العلمية أو السياسية، يهتمون بالأشياء الحسية والملموسة، ليس لديهم الكثير من الطموح، ولكنهم يقبلون بأي دور يسند إليهم، طالما أنهم يلاقون الاحترام والتقدير اللائق.

عندما تحدث خلافات في محيطهم يسارعون دائماً إلى حلها، وعودة الوئام إلى المحيط، أهم ما يميزهم أنهم عمليون جداً، لديهم إحساس كبير بالمسؤولية، واهتمام بالآخرين. ومن نقاط ضعفهم القلق الزائد عن وجهة نظر الآخرين فيهم، وصورتهم في أعين الغير، ما يحد من الابتكار لديهم، لأنهم في قلق دائم مما سيقوله الآخرون عنهم لو فعلوا كذا وكذا، لديهم قدر قليل من المرونة أحياناً، ويتأثرون جداً إذا وجّه إليهم نقد، ودائماً بحاجة لسماع عبارات الإطراء والاستحسان من الآخرين، وقد يسبب ذلك الكثير من سوء الفهم، وربما بعد الناس عنهم. يبالغون في الإيثار، وتفضيل مصلحة الآخرين على مصلحتهم الشخصية، ما قد يضر بهم. من أشهر شخصيات هذا النوع بل كلينتون، وستيف هارفي.

أما النوع الثاني في هذه المجموعة فهو التنفيذي، والكود الخاص به ESTJ، وهي شخصية تعشق النظام والقواعد، وتتفانى في تطبيقها أكثر من أي شخصية أخرى، يحب أصحاب هذا النوع العمل الاجتماعي، ويجدون متعتهم في تقريب الناس، ولعب دور من يقوم بلم الشمل، وهم أيضاً من الشخصيات الشعبية كثيرة الانتشار، حيث إن 11% من البشر ينتمون إلى هذا النوع، يبرعون في مجال الأعمال والتجارة والصناعة، وكثير منهم في مجال السياسة، عندما يعقدون العزم على تنفيذ مشروع أو خطة سيقومون بكل ما يمكن القيام به لتنفيذ ما يريدون، يدلون بآرائهم بصراحة ووضوح، يوفون بوعودهم، ويغضبون كثيراً إذا لم يلتزم الطرف الآخر بما تم الاتفاق عليه، وقد يخرج غضبهم عن السيطرة.

أهم نقاط قوتهم تكريس وقتهم وطاقتهم لما يؤمنون به، كذلك لديهم إرادة قوية، ولديهم ولاء كبير وأمانة، ويمكن الاعتماد عليهم، ومنظمون جداً.

أما نقاط ضعفهم فتتمثل في العناد الشديد، والتعنت في الرأي، لدرجة تجعل من الصعب التعامل معهم أحياناً، لا يتأقلمون بسرعة مع التغيرات، ويظهرون عدم ارتياحهم، يحكمون على الآخرين وربما يجرحونهم، يشغلهم كثيراً رأي الآخرين فيهم، ويبالغون في الاهتمام بالوجاهة الاجتماعية، وكثيراً ما يجدون صعوبة في التعبير عن مشاعرهم، لا يعرفون كيف يأخذون استراحة، فهم في سعي دائم وعمل لا يتوقف.

من أشهر شخصيات هذا النوع القاضية الأميركية الشهيرة جودي، وكذلك جون روكفلر.

• نقاط ضعف الشخصية التنفيذية تتمثل في العناد الشديد، والتعنت في الرأي، لدرجة تجعل من الصعب التعامل معها أحياناً.

@Alaa_Garad

Garad@alaagarad.com

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