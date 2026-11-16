حياة السناغل

قالت إحداهن على الهواء: لماذا أتزوج أصلاً؟ أستطيع أن أعيش «سنغل»، من غير زوج يتدخل في شؤوني ويلزمني بمسؤولياته!

لم تكن العبارة في جلسة خاصة، ولا في حساب شخصي على منصة تواصل، بل في برنامج صباحي على وسيلة إعلام، ضمن حلقة تحتفي بما يسمى «يوم السناغل».

والأغرب أن المداخلات أخذت تتوالى في الاتجاه نفسه: صداقة بين رجل وامرأة بدل الزواج، وحرية أكثر، والتزامات أقل، وحياة أسهل!

هنا لم أعد أسأل عن رأي المتصلين؛ فالناس أحرار فيما يعتقدون. سؤالي أصبح: ما الذي نريد للإعلام أن يصنعه في المجتمع؟

نحن في «عام الأسرة»، وجميع الجهات والمبادرات تعمل على تعزيز الاستقرار الأسري، وتشجيع الزواج، ودعم تكوين الأسرة، ثم يأتي برنامج في الاتجاه الآخر يقدم الزواج باعتباره عبئاً، والالتزام إزعاجاً، والعلاقة بلا مسؤولية بديلاً أكثر راحة!

المشكلة ليست في الحديث عن العزوبية؛ فهناك من لم يتزوج لظروفه، ومن تأخر، ومن اختار ألا يتزوج، وهذا شأنه. المشكلة حين تتحول الحالة الفردية إلى ثقافة يجري تجميلها وتسويقها، وحين يصبح التخلص من الالتزام قيمة، لا ظرفاً.

والإعلام لا يستطيع أن يقول: «نحن فقط ننقل آراء الناس». فالمنصة نفسها تختار الموضوع، وتدير الحوار، وتقرر ما يُترك يمر، وما يحتاج إلى موازنة وتصويب.

وهنا نوجه سؤالاً للجهات المعنية: هل تتابعون هذا النوع من المضامين؟

لسنا بحاجة إلى منع الناس من الكلام، بل إلى إعلام يعرف أن الحرية شيء، وتحويل الهرب من الأسرة إلى نموذج جذاب شيء آخر.

فإذا كنا نريد أسرة أقوى، فيجب ألا نسمح لمثل هذه المنابر بأن تسوّق للحياة بلا زواج باعتبارها أريح.

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه



مسؤولية ما ينشر في مقالات الرأي تقع على الكاتب وحده ، ولا تتحمل الصحيفة مسؤولية الآراء الواردة فيها.