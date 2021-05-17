أنواع الشخصيات: المنطقي والمهندس

يتناول مقال اليوم النوعين الباقيين من أنماط شخصية المجموعة الأولى، وهي مجموعة المحللين، ونبدأ بشخصية «المنطقي» والتي تأخذ الكود INTP طبقاً لاختبار قياس الشخصيات «مايرز أند بريجز»، إذ إن الشخص المنطقي انطوائي، يستمتع بحدس عالٍ، يقضي وقتاً طويلاً في التفكير والتمعن، ويستمتع بالتنقيب والبحث عن الحقيقة، وبإعمال العقل، ولا يكف عن التساؤل، ولديه درجة عالية جداً من الفضول.

وعلى مدار التاريخ قدَّم هؤلاء المنطقيون الكثير من الابتكارات والاختراعات التي خدمت البشرية، ينطبق عليهم قول أينشتاين: تعلم من الأمس، وعِش اليوم، وارجو الخير في الغد، المهم ألّا تتوقف عن التساؤل والبحث.

لدى المنطقيين القدرة على التحليل ومقارنة البيانات بالأقوال، وربط الأمور ببعضها، وبالتالي من الصعب الكذب عليهم، لديهم القدرة على إيجاد حلول للمشكلات بناءً على التحليل الدقيق. تعتبر إحدى نقاط ضعف هؤلاء - مثل بقية الأنماط في مجموعة المحللين - هي العقلانية الشديدة والنزوع دائماً لتحكيم العقل قبل العواطف والأحاسيس، لذلك لا تتوقع أن تجد دعماً نفسياً أو عاطفياً لدى أفراد تلك المجموعة.

من ضمن نقاط ضعفهم أيضاً أنهم دائماً في حالة من عدم الرضا، إذ يرغبون في حل كل المشكلات التي يصادفونها، وفي الوقت نفسه ليس لديهم الكثير من الصبر، وفي العلاقات العاطفية تجدهم متحفظين كثيراً، ولكن بمجرد أن يحدث التوافق بين الطرفين فإنهم ينفتحون على الطرف الآخر ككتاب مفتوح، كما أنهم يتفنون في استكشاف كل السبل لإسعاد الطرف الآخر بطرق ذكية وغير متوقعة أحياناً.

أما النمط الرابع والأخير في مجموعة المحللين، فهو شخصية «المهندس»، والكود الخاص بها هو INTJ، وتتشابه مع شخصية المنطقي، فيما عدا أنه يميل أكثر للحكم على الأمور من وجهة نظره بدلاً من البحث والتنقيب، وتلك الفئة من أندر الفئات، إذ لا يتعدى الرجال نسبة 2% من البشر، والنساء نسبة أقل من 1% (0.8%).

وتعتبر شخصية المهندس من أكثر الشخصيات طموحاً وإبداعاً، وفي الوقت نفسه تعد شخصية انطوائية، وهو ما قد يكون غريباً في بعض الأحيان، بل إن تلك الفئة قد تبدو غريبة الأطوار في نظر البعض. لديهم نهم غير طبيعي للمعرفة منذ مرحلة الطفولة، ويلتهمون الكتب التهاماً، لديهم معرفة واسعة تقريباً في كل المجالات، ولا يبخلون بالمعرفة، بل يشاركونها مع الآخرين. يؤمنون بأن لا شيء مستحيل، ويصرون على آرائهم، لا يحبون التحدث في الأمور التافهة ويكرهون الكذب جداً.

من نقاط ضعفهم التعنت الشديد والإصرار على رأيهم لدرجة أنهم لا يرون الحقيقة مهما بدت واضحة أمامهم، بل يرفضون النصيحة، ويرون دائماً أن الطرف الآخر هو المخطئ، كما لا يراعون الجانب العاطفي، وأحياناً يتجاهلونه بطريقة جارحة، دائماً ينتقدون الآخرين، لذلك فمن الصعب أن يجدوا شريك الحياة الذي يفهمهم، ويجيد التعامل معهم، وغالباً لا يحالفهم النجاح في الحياة العاطفية.

ونلتقي مع أنماط أخرى في المقال المقبل.

• شخصية المهندس من أكثر الشخصيات طموحاً وإبداعاً، وفي الوقت نفسه تُعد شخصية انطوائية، وهو ما قد يكون غريباً في بعض الأحيان.

@Alaa_Garad

Garad@alaagarad.com

لقراءة مقالات سابقة للكاتب، يرجى النقر على اسمه.