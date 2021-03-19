التحكيم مع «الفار» ودونه واحد

- لايزال همّ التحكيم يشغل الشارع الرياضي، فالأخطاء كثرت في الجولات الماضية مع «الفار» أو من دونه، إذ لم يتغير المشهد كثيراً مع احتقان إدارات الأندية والجماهير حتى بلغ حدوداً كبرى بإعلان إيقاف الحكم أحمد عيسى درويش، وهذا شيء لم نعتد عليه في السنوات الماضية، هل هذا تشهير بالحكم أم ماذا؟ أحمد عيسى من الحكام الشباب المميزين الذين قدموا أوراق اعتمادهم بشكل جيد في دوري الخليج العربي.

- تراجع مستوى فريق الشارقة متوقع وطبيعي، لأن إيغور واللاعبين الأجانب ليسوا في مستواهم المعروف.

جاءت استقالة علي حمد متوقعة، جاءت بعد الضغط الكبير على اللجنة والحكام، لذلك على المسؤولين إدراك الوضع وتوفير البديل لقيادة لجنة التحكيم إلى بر الأمان، خصوصاً أن أمامنا مباريات مهمة وحساسة، شهدت ابتعاد علي حمد عن رئاسة لجنة الحكام، وهو خسارة كبيرة للسلك التحكيمي، وهو أحد الكفاءات الممتازة على الصعيد التحكيمي في الإمارات.

- الوصل مع مدربه هيلمان تغير أداءً ونتائج، وعلى إدارة الوصل تدعيم الفريق بلاعبين جدد حتى يعود الإمبراطورالوصلاوي إلى سكة الانتصارات.. الوصل ممتع مع الهداف فابيو دي ليما الذي استعاد من جديد حاسة التهديف، وهو مكسب للوصل وقادر على إسعاد جماهير الوصل بأدائه وأهدافه.

- تراجع مستوى فريق الشارقة متوقع وطبيعي، لأن إيغور واللاعبين الأجانب ليسوا في مستواهم المعروف، وأعتقد أن استمرار الفريق بهذا المستوى سيدخله في نفق مسدود ومعتم، لأن الوضعية لا تتحمل وموقفه خطير في فقدان اللقب.. الفريق كان متصدراً بفارق جيد من النقاط لكن مستواه هبط بشكل مفاجئ وأصبح الآن في المركز الثالث.

- إذا كنت تريد متعة المشاهدة في الدوري السعودي فعليك أن تتابع الشباب «شيخ الأندية» بقيادة البلطان الذي صنع فريقاً للمتعة وحصد الألقاب، وأعتقد أن الشباب أمام فرصة ذهبية لحصد بطولة الدوري، صحيح أن الهلال متصدر حالياً لكن هناك مواجهة مقبلة مهمة بين الهلال والشباب ستحدد ملامح البطل.

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