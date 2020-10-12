كتابك الأول خطوة بخطوة

على الرغم من صعوبة الوصول إلى ناشر محترف وأمين، إلا أن دور النشر ليست الطريق الوحيد لنشر الكتب، لحسن الحظ وفرت «أمازون» خدمة النشر الذاتي، حيث يقوم المؤلف بالتعامل مباشرة مع مؤسسة أمازون، التي تتولى النشر والتوزيع والطباعة. وسأتناول المراحل الثلاث التي يمر بها الكتاب منذ الفكرة وحتى يصل إلى القارئ، وأود أن أؤكد أهمية ومزايا أن تنشر كتاباً، أهمها أنك ستتمكن من سبر أغوار المجال الذي تكتب فيه، كما ستسهم في نشر المعرفة وستترك خلفك إرثاً قد يستمر مدى الحياة، ويقول الإنجليز Publish or Perish أي انشر وإلا ستختفي ولن يكون لك ذكر. كما أن النشر قد يحقق لك مكانة اجتماعية ومالية كبيرة، خصوصاً إذا كان موضوع كتابك يخاطب شريحة كبيرة من القراء.

المرحلة الأولى هي مرحلة الإبداع، حيث يتم فيها بلورة فكرة الكتاب، والبدء في وضع مخطط للكتابة ثم الالتزام بهذا المخطط حتى يتم الانتهاء من المسودة الأولى، وفي هذه المرحلة ينصح بعدم التكاسل وعدم اعتبار الكتاب مهمة يتم العمل عليها في وقت الفراغ أو عندما تسنح الفرصة، لأنه ببساطة لن تسنح الفرصة، فلابد من وضع إطار زمني والاتفاق مع صديق، أو إذا كان لديك موجّه أو زميل مقرب فلا تتردد في أن تطلب منه أن يتابع معك دائماً مراحل الإنجاز، بل أن يضغط عليك للانتهاء إذا لزم الأمر، وهنا عليك اختيار الأوقات التي يكون تركيزك فيها كاملاً ودون مشتتات، ومنها الصباح الباكر قبل أن يستيقظ الآخرون أو عندما تكون في القطار، يمكن أيضاً عمل معسكر مغلق، تأخذ فيه إجازة بضعة أيام وتذهب إلى مكان لا يتم إزعاجك فيه، بحيث تنتهي من الكتابة في وقت قصير وأنت في كامل تركيزك، وقد فعلت ذلك شخصياً في كل الكتب التي نشرتها، حيث كنت أختفي لأسبوع أو 10 أيام أنجز فيها أجزاء كبيرة من المسودة الأولى.

المرحلة الثانية، وهي إعداد الكتاب للنشر، وهنا يتم البحث عن ناشر أو أن يتم النشر ذاتياً، وفي كلتا الحالتين لابد من إعداد المسودة بصورة معينة وتنسيق معين مع فهرسة المراجع والأشكال التوضيحية والجدول في حال وجدت، وبالطبع لابد من الحصول على موافقة كتابية في حال استعنت بأجزاء من أعمال مؤلفين آخرين، خصوصاً الصور، والأشكال التوضيحية والرسومات. وهناك متخصصون في هذا الأمر يمكن أن يقوموا بهذه المهمة بمبالغ بسيطة نسبياً.

أما المرحلة الثالثة، وهي ما بعد النشر، ويتم فيها إعداد الخطة التسويقية للكتاب، وترتيب حفلات التوقيع، وخطة التوزيع على المكتبات.

لابد من وضع إطار زمني والاتفاق مع صديق، أو إذا كان لديك موجّه أو زميل مقرب فلا تتردد في أن تطلب منه أن يتابع معك دائماً مراحل الإنجاز.

@Alaa_Garad

Garad@alaagarad.com

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