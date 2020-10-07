70 مدرباً مواطناً في دبي

تطبيقاً لأمر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، بتعيين مساعد مدرب (مواطن) للفريق الأول لكرة القدم في جميع أندية وشركات كرة القدم في إمارة دبي، الذي صدر سابقاً دعماً للمدرب المواطن، وتعزيزاً لهذا القرار؛ أولى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي، الاهتمام بالكوادر الوطنية وتأهيلهم على قدر عالٍ من الكفاءة لتولي المهام الفنية والإدارية في الأندية.

ويسعى مجلس دبي الرياضي دائماً لترجمة توجيهات القيادة الحكيمة في جميع المجالات، في مقدمتها دعم الكوادر الوطنية ومنحها الفرصة لخدمة الوطن، وإحداث تطوير إيجابي، والاستثمار الأمثل للطاقات والموارد. وكان تعيين مساعد مدرب (مواطن) لجميع الفرق الأولى لكرة القدم في أندية إمارة دبي مشروعاً طموحاً.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على دعم الكوادر الوطنية وتعزيز التمكين المهني في العمل الرياضي والاستفادة من الموارد البشرية والطاقات الوطنية التي تمتلك القدرة والكفاءة والموهبة، وكانت بحاجة إلى الفرصة والدعم.

ومجلس دبي الرياضي سيبقى دائماً سنداً قوياً للكفاءات الوطنية وداعماً لمنحها الفرصة الكاملة للقيام بدورها تجاه الوطن، ووفقاً للخطط الاستراتيجية للمجلس التي تضمن مرحلة الترسيخ في العمل المؤسسي والبرامج التطويرية والتثقيفية للكوادر الوطنية والعاملين في القطاع الرياضي.

وكشفت إحصائية لمجلس دبي الرياضي عن ارتفاع عدد المدربين (المواطنين) في أندية دبي إلى 70 مدرباً لكل الفئات العمرية من أصل 130 مدرباً من مختلف الجنسيات، ما يشكل 54% من مجموع المدربين العاملين، وشهدت هذه السنة زيادة بنسبة 24% عما كانت عليه في السابق، حيث يعمل المجلس على رفعها بشكل سنوي من خلال حرصه على تواجد المدرب (المواطن) في مختلف الأجهزة الفنية، سواء على مستوى الأكاديميات ومدارس الكرة أو الفريق الأول.

ويأتي هذا الاهتمام إيماناً من مجلس دبي الرياضي بأهمية دور المدرب (المواطن) في تطوير منظومة الاحتراف في كرة القدم، وفي تعزيز الشراكة المستمرة من أجل رفع مستوى شركات كرة القدم.

وكان نتاج هذا الاهتمام بروز مدربين عدة على الساحة الكروية، مثل المدرب الوطني القدير مهدي علي صانع الإنجازات لمنتخب الإمارات الأول والأولمبي والشباب سابقاً، والمدرب المجتهد حسن العبدولي مع نادي الوصل والمنتخب الأولمبي سابقاً، وكذلك المدرب المتطور سليم عبدالرحمن مساعد مدرب المنتخب الوطني الأول حالياً.

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المدرب المواطن له دور كبير في تطوير منظومة الاحتراف في كرة القدم.