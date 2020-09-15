الشلهوب.. فارس يترجل

انتهت مسيرة الأسطورة السعودية محمد الشلهوب، وترجل الفارس بعد سنوات طويلة، خدم فيها الهلال والأخضر السعودي، وحصد بطولات عدة، حيث حطم وسجل أرقاماً قياسية. الشلهوب مع الهلال حصل على 33 بطولة، حيث كان لاعباً خلوقاً مع مهاراته المعروفة وتمريراته الساحرة.

الكرة السعودية خسرت نجماً كبيراً، وهذه سنة الحياة، فالكرة السعودية تودع آخر أساطيرها، الشلهوب الوفاء والأخلاق، الشلهوب الألقاب والمنجزات، الدوري السعودي ودع آخر أساطيره، والحزن خيم على جميع لاعبي الكرة السعودية، لأن الكل يعلم أن الشلهوب محبوب من الجميع، وذكراه كانت طيبة، على مدار ٤٠ سنة، حقق فيها الكثير والكثير.

تقام مباريات دوري أبطال آسيا وسط مخاوف من انتشار الجائحة بين اللاعبين، الكثير طالب بالتأجيل، لكن إصرار الاتحاد الآسيوي على إقامة البطولة شيء مستغرب، عموماً هي مباريات قوية ومهمة، ونتمنى التوفيق لممثلينا، رغم عدم استعدادهم بشكل قوي. من وجهة نظري، وكذلك غياب العامل الذهني، لأن معظم اللاعبين ابتعدوا عن المباريات بسبب «الجائحة»، ما أثر بالسلب في لاعبي دورينا.

منذ متى يدخل الزعيم العيناوي وعينه على المشاركة فقط، العين يدخل دائماً للمنافسة، حتى في أصعب المواقف والظروف. العين تغيرت طريقته، وتعاقداته ضعيفة، سواء لاعبين مواطنين أو أجانب، في السابق كان الكل يتخوف من فريق العين، ومن قوته وأسلوبه وجماهيره، وتغيرت الحال للأسف.. نتمنى للزعيم العيناوي التمثيل المشرف، والصعود بإذن الله.

الأخبار تقول إن فريق الشارقة يدخل بمعنويات عالية، حيث خاض مباريات ودية مهمة، وهذا إعداد جيد قبل المباريات الآسيوية المهمة، حظوظ الملك الشرجاوي جيدة بالتعاقدات الرائعة للاعبين المواطنين والأجانب، والصفقة الأخيرة مهمة بالنسبة للفريق والعنبري، حيث انتقل ويلتون، وهو إضافة للفريق، وأعتقد أن فريق الشارقة سيكون رقماً صعباً في المباريات الآسيوية، وفأله الصعود إن شاء الله.

يدخل شباب الأهلي المباريات الآسيوية، وهو الفريق الأكثر جاهزية، ومعنوياته عالية، حيث كان الاستعداد مثالياً في دبي، وكانت الأخبار إيجابية للفريق، حيث يمثل شباب الأهلي لاعبون دوليون خبرة، وهم إضافة للفريق، وعلينا دعم ممثلينا في المباريات، ونتمنى أن يكون التشريف مثالياً، ونحن قادرون على تقديم مستوى يليق بالكرة الإماراتية، رغم فترة الوقوف الطويلة، التي أثرت في مستوى لاعبينا.. من وجهة نظري.‏

• الكرة السعودية تودع آخر أساطيرها.. الشلهوب الوفاء والأخلاق.

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