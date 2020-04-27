مدرب المنتخب.. والثلاثي المرعب

يمر المنتخب الوطني الأول لكرة القدم حالياً بمرحلة فراغ، بعد قرار اتحاد الكرة، بالتنسيق مع اللجنة الفنية الجديدة، بإقالة المدرب الصربي يوفانوفيتش، الذي لم يخض معه المنتخب أي مباراة، سواء رسمية أو ودية.

وتشهد المرحلة الحالية مشاورات حول اختيار الجهاز الفني الجديد للمنتخب، سواء كان مدرباً وطنياً أم أجنبياً، خصوصاً أن المرحلة المقبلة لن تقبل أية إخفاقات في ظل خوض التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

وبغض النظر عن جنسية وهوية المدرب، لابد من وضع معايير عدة، يتم بناءً عليها اختيار المدرب الجديد، كأول سبب من أسباب النجاح.

ومما لا شك فيه أن قوة الشخصية أحد أهم معايير النجاح لأي مدرب، حتى يستطيع فرض سيطرته على اللاعبين، وسيطرته على الانضباط داخل الملعب وخارجه، خصوصاً المعسكرات الخارجية.. وشخصيته في اختيار أسماء اللاعبين، حسب معطياتهم في المسابقات المحلية والقارية.. ويشترط في مدرب المنتخب الجديد أن يكون لديه خبرة كافية بالكرة الإماراتية والخليجية والآسيوية، وقد سبق له العمل في المنطقة أو أجواء مشابهة، لأن ذلك يساعده على التأقلم والانسجام سريعاً مع المنتخب، بجانب التعود على الأجواء، وتحقيق النتائج المرجوة.

كما يشترط في المدرب الجديد أن يكون صاحب فكر وشخصية تسعى دائماً لتحقيق البطولات، وأن يكون قد سبق له الفوز بالبطولات، حتى يكون الأمر معتاداً بالنسبة له، كما أن اللاعبين سيكون لديهم قناعة بفكر المدرب وخططه بعد التأكد من تحقيقه البطولات.

ولا عذر لأي مدرب يتولى قيادة المنتخب الوطني للمرحلة المقبلة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 بتحقيق أفضل النتائج، بعد منح الثلاثي المرعب الجنسية، وهم: تيغالي وليما وكايو، وهذه العناصر تعزز قوة المنتخب والتأهل ونجاح أي مدرب.

دور اللجنة الفنية للمنتخبات في اتحاد الكرة النظرة الفنية الصائبة في اختيار المدرب المناسب، ووضع استراتيجية واضحة وأهداف اتحاد الكرة لخريطة سير المنتخب في السنوات الأربع المقبلة، وبالتنسيق من اللجنة الفنية، ورابطة دوري المحترفين، واتحاد الكرة، والمدرب الجديد، في وضع برنامج طويل المدى (أربع سنوات مقبلة)، من معسكرات داخلية وخارجية، ومباريات ودية قوية، والاستحقاقات الرسمية، بشكل منظم واحترافي، دون المساس بالبرنامج، إلا إذا استجد أي ظرف طارئ جديد.

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يشترط في المدرب الجديد أن يكون صاحب فكر وشخصية تسعى دائماً لتحقيق البطولات.