حوكمة أندية دبي

أصدر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، قرارات عدة بشأن حوكمة الأندية الرياضية في إمارة دبي، بهدف إخضاعها لأسس وقواعد ومبادئ الحوكمة، لمواكبة أفضل الممارسات العالمية المطبقة في هذا الشأن، وخلق بيئة سليمة لعمل الأندية الرياضية والاستقرار والتوازن، بما يتوافق مع الأنظمة العالمية ومتطلبات المنظمات والاتحادات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، وتنظيم العمل بشكل واضح ومنسق ومحدد لإدارات الأندية الرياضية، في الأنظمة والقواعد المتعلقة بسير عمل إدارات الأندية الرياضية.

الحوكمة نظام للتوجيه والتحكم والرقابة على نشاط الأندية، مبني على عملية اتخاذ القرار وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات في ما بين الأطراف الرئيسة في الأندية.

وتهدف الحوكمة إلى وضع قواعد ومعايير منظمة لإدارات الأندية الرياضية، بالإضافة إلى تطبيق أفضل ممارسات الحوكمة للأندية الرياضية، كما تهدف إلى وضع إجراءات لمعالجة التعثر المالي، وتقنين الصرف العشوائي في الأندية، وضمان استمرارية الأندية ونموها، وتحقيق أهدافها التي أسست من أجلها، وتهدف الحوكمة إلى وضع الرقابة المالية على الأندية من تراكمات الديون ووضوح وشفافية ما يخص كل التعاملات المالية للأندية، سواء من خلال العقود أو الديون أو خلافه في ما يخص الأمور المالية.

ودأب مجلس دبي الرياضي على تطبيق منظومة «الحوكمة» في الأندية الرياضية، فوُضعت مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة والتميز في الأداء.

وبالتالي تتحول الأندية الرياضية في تنظيمها الإداري والمالي إلى ما هو أشبه بالشركات التجارية الضخمة لضمان جودة أعمالها.

وتلعب الحوكمة دوراً في رفع مستوى مجالس الإدارة في الأندية الرياضية، وكذلك تسهم الحوكمة في تعزيز الرقابة الداخلية، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجيات، وتحديد الأدوار والصلاحيات لمجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي والمدير المالي لضمان عدم تضارب المصالح والصلاحيات، وتساعد الحوكمة على رفع مستوى الاستثمارات، لذلك نؤكد أن الحوكمة مهمة جداً للأندية الرياضية.

كل الشكر والتقدير لمجلس دبي الرياضي، برئاسة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، على هذه المبادرة الرائعة التي تهدف إلى نقلة نوعية في الأندية الرياضية.

وفي الختام، نبارك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية، «الأب الروحي» لعميد الأندية نادي النصر، بمناسبة فوز الفريق الأول بكأس الخليج العربي للمحترفين، وشكراً أيضاً لمن تعاقد مع المدرب الكرواتي كرونوسلاف.

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الحوكمة نظام للتوجيه والتحكم والرقابة على نشاط الأندية، مبني على اتخاذ القرار وتوزيع الصلاحيات والمسؤوليات.