أجرى لها 32 عملية في يوم واحد.. أميركية تقاضي طبيب أسنانها

أقامت مريضة دعوى قضائية ضد طبيب أسنان، بعدما ادعت بإجرائه 32 عملية جراحية لها في جلسة واحدة.

وقالت السيدة الأميركية كاثلين ويلسون إن هذه التدخلات ترتكها حزينة ومشوهة وتعاني من ألم شديد، وفقا لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية.

واتهمت السيدة المقيمة في ولاية مينيسوتا الطبيب كيفين مولدريم، بإجراء العديد من العمليات الجراحية في زيارة واحدة فقط مع تزوير كمية التخدير التي كان يستخدمها.

وأضافت في دعواها أن الطبيب "أجرى 8 تيجان للأسنان و4 قنوات جذرية و20 حشوة في فترة 5 ساعات ونصف الساعة في شهر يوليو 2020".

ودعم طبيب الأسنان في فلوريدا، أفروم غولدشتاين، في تقريره ادعاءات السيدة، واعترف بأن "كل الأسنان تقريبًا في فم ويلسون كانت مسوسة، ولكن خطة العلاج كانت متسرعة وسيئة".