إحداث ندوب وتشوهات في الجلد.. تحذير من آثار خطيرة لحقن إذابة الدهون

حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية من الآثار الخطيرة لحقن إذابة الدهون غير المصرّح بها، حيث يصل ضررها إلى إحداث ندوب وتشوهات في الجلد.

وقالت الإدارة الأمريكية، في بيان صحفي، إن كثيرين تعرضوا للتشويه بسبب الحقن غير المصرّح بها لإذابة الدهون، التي تهدف إلى شد الذقن المزدوجة، وتبديد الترهلات على طول الذراعين والفخذين والمعدة.

تعمل الحقن على تحطيم الخلايا الدهنية، وتقليل رواسب الدهون في المناطق المحيطة بمواقع الحقن، لكن ردود الفعل السلبية الناجمة عن الحقن غير المعتمدة، تسبب ندبات وتشوهات جلدية وخراجات وعقد مؤلمة والتهابات خطيرة.

وتسوق الحقن غير المعتمدة تحت مسميات تجارية عديدة، مثل "ليبو لاب" و"كابيلين" و"أكوالوكس" و"ليبوديسولف"، وتشمل مركبات مثل "فوسفاتيديل كولين" و"ديوكسيتشولات الصوديوم"، وفق الإدارة الأمريكية.

وذكرت وكالة "يو بي آي" للأنباء أن إدارة الغذاء والدواء تلقت تقارير عن مستهلكين تضرروا من الحقن التي تلقوها في عيادات أو منتجعات صحية، ربما لم تكن مرخصة لإعطاء مثل هذه الأدوية.

كما استمعت إلى بعض المستهلكين الذين اشتروا الجرعات غير المعتمدة عبر الإنترنت، وحقنوا الأدوية بأنفسهم، مشيرة إلى أنها وافقت على دواء واحد فقط قابلا للحقن وإذابة الدهون وهو "كيبيلا".

وعلقت: "الاستخدام الآمن والفعال لحقن إذابة الدهون يتضمن حساب العدد الصحيح للحقن وموقعها، ووضع الإبر بشكل صحيح، وإدارة الحقن بطريقة آمنة ومعقمة من قبل أخصائي في الرعاية الصحية".