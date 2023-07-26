رميا بالرصاص.. توقيف رجل قتل زوجته أثناء نومها في لبنان

أوقف الأمن اللبناني رجلا قتل زوجته رميا برصاص سلاحه الحربي ليلا أثناء نومها .

ووفق "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، "استيقظت بلدة شبطين/ 71 كم شمال بيروت / على فاجعة بعد إقدام مواطن على قتل زوجته مستخدما سلاحه الحربي الذي أفرغه في جسدها أثناء نومها عند الساعة الثانية بعد منتصف الليل".

وبحسب الوكالة فإن الجاني أقدم على ذلك وهو في حال من اللاوعي، علماً انه يعاني أمراضًا عصبية ونفسية وخلل في الدماغ.

وأشارت إلى أنه تم توقيف القاتل ونقلت جثة الضحية إلى مستشفى البترون.