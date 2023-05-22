"السلام عليكم من الفضاء".. فيديو للرائدين السعوديين يعلنان فيه وصولهما سالمين

أرسل أول رائدين سعوديين، مقطع فيديو أعلنا فيه وصولهما سالمين إلى محطة الفضاء الدولية، عقب انطلاقهما، أمس، في مهمة خاصة تعاونت في تنظيمها وكالة الفضاء الأميركية "ناسا"، وشركة "سبيس إكس"، وشركة "أكسيوم سبيس"، والهيئة السعودية للفضاء.

ومن محطة الفضاء الدولية، أرسل الرائدان مقطع فيديو أعلنا فيه وصولهما سالمين.

وظهر الرائدان في الفيديو الذي بدأت فيه الرائدة ريانة برناوي، حديثها كأول امرأة عربية مسلمة تصل للفضاء قائلة: "السلام عليكم من الفضاء.. وشرف كبير أن نكون في هذه الرحلة التاريخية".

السلام عليكم من الفضاء وشرف كبير أن نكون في هذه الرحلة التاريخية، هو ما استهلت به البطلة ريانة برناوي أول امرأة عربية مسلمة تَصل للفضاء.



السعودية #نحو_الفضاء 🇸🇦 pic.twitter.com/YL8HHav6jP — الهيئة السعودية للفضاء (@saudispace) May 22, 2023

بينما ظهر إلى جانبها الرائد علي القرني، مشيداً بكلامها، في المقطع الذي نشرته "الهيئة السعودية للفضاء" عبر حسابها الرسمي في تويتر، صباح الاثنين.

أتى ذلك بعدما انطلق صاروخ "فالكون 9" من إنتاج "سبيس إكس" الذي يقل ريانة برناوي وعلي القرني من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا الأميركية، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة "ناسا" بيغي ويتسن، ورائد الأعمال الأميركي جون شوفنر، مساء الأحد.