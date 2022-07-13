بعد 20 عامًا من البحث.. اكتشاف طريقة جديدة لتجديد شباب جلد الإنسان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

بعد 20 عامًا من البحث، اكتشف مجموعة من الخبراء في الرعاية الصحية طريقة جديدة لتجديد شباب جلد الإنسان وعكس تقدمه. حيث أجريت الدراسة التي نشرت بمجلة «ساينس أدفانس» على فئران معملية، وذلك وفق ما نقل موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص.

ومن خلال الدراسة، اكتشف العلماء أنه بدلاً من اعتبار الشيخوخة مرضًا قاتلًا، فإن تغيير وجهة نظر الشيخوخة على أنها «هدف قابل للدواء وإعادة البرمجة، وتطوير طرق جزيئية لمنعه أو عكسه؛ إذ يعد أحد أهم أهداف البحث الطبي الحيوي».

وفي هذا الاطار، وجدت الدراسة أنه لم يتم تجديد الطبقة الخارجية من جلد الإنسان فحسب، بل أيضًا يمكن أن تصبح جميع طبقات الجلد شابة مرة أخرى. حيث تم استخدام قطعة جلد قديمة من الفئران الصغيرة في الدراسة لإثبات أنه من الممكن جعل الجلد والأعضاء الأخرى شابة مرة أخرى عن طريق إجراء تغيير في التركيب الجزيئي بجميع طبقات البشرة.

وقد أطلق العلماء من مختبر «Monasterium» في ألمانيا وجامعة مانشستر في المملكة المتحدة على دراستهم اسم «تجديد الأعضاء البشرية بواسطة VEGF-A: دروس من الجلد».

وتعتبر بشرة الإنسان طريقة بحثية فعالة قبل السريرية لتحديد طرق مكافحة الشيخوخة؛ حيث إنها أول عضو في جسم الإنسان يتعامل مع التغيرات في الشيخوخة، مثل التغيرات في نسيج الجلد وشيب الشعر.

وكتب مؤلفو الدراسة «في حين أن جهود الصناعة الضخمة يمكن أن تلبي الرغبة البشرية لعكس عملية شيخوخة الجلد فان النجاح في هذا الجزء لم يصل إلى أفضل حالاته، وان العديد من المنتجات تثبت أن نماذج حيوانية لتجديد بشرة الإنسان غير مدعومة».