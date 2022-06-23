يستعين بأصدقائه لقتل والدته وشقيقه

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم ابن على قتل والدته وشقيقه بعد أن اتأجر اثنين من أصدقائه لمساعدته على ارتكاب الجريمة، وذلك كما ذكرت صحيفة الوطن المصرية.

وأضافت الصحيفة أن المتهم اقترف جريمته بسبب رغبته في بيع نصيبه من الميراث الذي تركه والده بعد وفاته.

وتمكنت أجهزة الأمن المصرية من القبض على المتهم الذي أدلى بأقواله في التحقيقات مدعيا أنه لم يدبر لقتلهما حيث قال "إنه قتل شقيقه لأنه كان يضطهده بشكل مستمر منذ الصغر في ملبسه وأسلوبه وكان يرفض ممارسته للموسيقى، ودائما ما كان يحرض والدته ضده لرغبته في بيع ورث والده وترك المنطقة بالكامل، وقبل وقوع الجريمة وقع أثناء بينهما حيث قام شقيقه قطع أوتار يد المتهم وأن والدته بدأت في الصراخ عند رؤيتها محاولة قتل المتهم لشقيقه فقام بقتلها أيضا، وسدد لهما عدة طعنات نافذة في أماكن متفرقة من الجسم والوجه.

وقالت "الوطن" إن الإبن الأكبر هو من اكتشف الجريمة فور عودته من عمله فوجد والدته وشقيقه غارقين في دمائهما في منزلهم بمنطقة المطرية بالقاهرة، وظنوا أن أحد اللصوص هو من دخل الشقة وقام بارتكاب هذه الواقعة من أجل السرقة، ومع وجود الأجهزة الأمنية في مسرح الواقعة وقاموا بتفريغ كافة الكاميرات الموجودة بالمكان، فوجئوا بأنه لم يتم رصد أي شخص داخل للعقار إلا المتهم واثنين من أصدقائه.