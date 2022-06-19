تقليل عدد السعرات الحرارية المستهلكة يمكن أن يزيد متوسط ​​العمر

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

توصل فريق من العلماء إلى طريقة أو أسلوب حياة من شأنه أن يطيل من عمر الإنسان بمقدار الثلث.

وبحسب دراسة نشرت في مجلة Science، ونقلتها صحيفة "إكسبريس"، فإن العلماء توصلوا إلى أن تجنب تناول وجبة عشاء متأخرة ثقيلة وتقليل عدد السعرات الحرارية المستهلكة يمكن أن يزيد متوسط ​​العمر المتوقع بمقدار الثلث.

ووفقا للعلماء، فإنه من الجدير مراجعة جدول وجباتك، من خلال جعل وجبتي الإفطار والغداء أكبر، وتناول وجبة العشاء بكمية قليلة، كما أن تغيير أوقات الوجبات قد يبطل العمليات الالتهابية التي تصاحب الشيخوخة.

وجاء في المقال: "يؤدي تقييد السعرات الحرارية أيضا إلى إطالة العمر، لكن الآليات التي يحدث بها ذلك تظل غير مفهومة جيدا".

وأشار العلماء إلى أن الأساليب المذكورة أعلاه لتحسين الحالة الصحية لا تعتمد على وزن الجسم. وأجريت الدراسة، التي ركزت على جداول الوجبات، على الفئران. وخلص القائمون على الدراسة إلى أن التدخل في إيقاعات الساعة البيولوجية يعزز طول العمر ويفتح آفاقا لمزيد من الدراسة لآليات الشيخوخة.