يقتل زوج حبيبته التي لم يراها من قبل!!

المصدر: مروة سليم - دبي

قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق عامل وربة منزل إلى مفتى الديار المصرية، لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما، بعد الحكم عليهما بالإعدام لاتهامهما بقتل زوج السيدة، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقت مديرة أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية ثان، يفيد بالعثور على جثة المجني عليه داخل محل سكنه بمنطقة العامرية.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية ثان، قيام المتهمة الثانية 26 عاما، ربة منزل، بالاتفاق مع المتهم الأول 20 عاما، عامل، لقتل زوجها، بعد أن تعرف المتهم الأول على المتهمة الثانية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حضر المتهم الأول من محافظة الجيزة إلى محافظة الإسكندرية بمحل سكنها لتنفيذ جريمته، رغم أنه لم يرى حبيبته إلا عندما قيدها بحبل لإبعاد الشبهة عنها وفق تخطيطهما المسبق ثم توجه إلى غرفة نوم زوجها حيث عاجله بعدة طعنات متفرقة بالجسد.

وكان المتهم الأول قد تعرف على الثانية من خلال "فيس بوك" بعد أن دشنت صفحة ووضعت عليها صورة سيدة حسناء، زاعمة بأنها صورتها، فتبارى الشباب للحديث معها عبر خاصية "الشات" في غياب زوجها، حتى تعلق بها قلب المتهم الأول.

وبعد عدة محادثات طلبت منه الزوجة الحضور لمنزلها بالإسكندرية لقضاء ليلة سويا، لكنها أوهمته بأن زوجها قام باغتصابها قبل الزواج وأن أسرتها أجبروه على الزواج منها، لذلك تريد أن تتخلص منه، وفي سبيل ذلك ستكون معه دائما، لم يتردد الشاب في الموافقة على طلبها، فحددا الموعد، وطلبت منه الجلوس على مقهى أسفل العقار، وأنها سترسل له إحدى قريباتها ومعها مفتاح الشقة وسكين للتخلص من زوجها، ثم التقى الشاب بـالزوجة التي غطت وجهها زاعمة بأنها قريبة السيدة التي يحبها، وأعطته أداة الجريمة "سكين" والمفتاح، فانتظر الشاب وجلس على المقهى حتى الفجر، ثم تسلل لداخل العقار ونفذ جريمته وفر هاربا.