تعرف إلى عمرك من خلال مراقبة تنفسك

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضحت دراسة جديدة نُشرت في مجلة Respirology، أنه يمكن لنمط التنفس أن يؤثر على العمر الافتراضي.

وأجريت الدراسة على أكثر من 2000 أسترالي تمت متابعتهم على مدار 22 عاما. وكشف تحليل بيانات 2087 مشاركا عن سمة مميزة، حيث وجدت نتائج الدراسة أن أولئك الذين عانوا من ضيق في التنفس، بغض النظر عن عادات التدخين، كانوا أكثر عرضة للوفاة في وقت مبكر.

ووجدت النتائج أن السعال لدى المدخنين السابقين والصفير عند المدخنين الحاليين يشير إلى زيادة خطر الوفاة المبكرة.

واستمر التدخين في كونه أحد أهم العوامل الدافعة التي أثرت على خطر الوفاة بسبب أمراض القلب أو السرطان.

وخلصت الدراسة إلى أن "أعراض الجهاز التنفسي تنبئ بوفاة كبار السن"، وقالت الكاتبة الرئيسية للدراسة كيت بيتري، أنه حتى لو عانى كبار السن من أعراض تنفسية خفيفة، فيمكنهم الاستفادة من التشخيص في الوقت المناسب من خلال زيارات الطبيب المنتظمة.

وتابع الباحثون: السعال عند المدخنين السابقين، والصفير عند المدخنين الحاليين، وجميع المصابين بضيق في التنفس، تتطلب مزيدا من التحقيقات وإدارة مجددة للمرض".

وفي الوقت نفسه، وجد الباحثون أن القهوة الطازجة الخالية من الحليب والسكر، أثبتت أنها المفتاح لحياة أطول وأكثر صحة.

وكشفت العديد من الدراسات أن من يشربون القهوة أقل عرضة للوفاة مبكرا بسبب أمراض القلب أو السرطان.

وأظهرت نتائج الدراسة المنشورة في مجلة Annals of Internal Medicine أن شرب كوبين ونصف إلى أربعة أكواب من القهوة يوميا يرتبط بانخفاض خطر الوفاة بنسبة 29%. وكان هذا التأثير (انخفاض في احتمالية الوفاة المبكرة) قويا أيضا عند تحلية القهوة.