احذر من تناوله بكثرة.. يزيد من مخاطر الإصابة بسكتة دماغية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضحت المؤسسة الخيرية "شاريتي ستروك يو كي"، Charity Stroke UK أن الاستهلاك العالي للملح هو أحد عوامل الخطر الرئيسية لارتفاع ضغط الدم، وهو السبب الرئيسي للسكتة الدماغية.

وقالت المؤسسة الخيرية كما ذكرت "روسيا اليوم، إن الكثير من الملح الذي نتناوله مخفي في الأطعمة المصنعة مثل الوجبات الجاهزة، ورقائق البطاطس، والمكسرات، والكعك، والبسكويت، واللحوم المصنعة".

وأوصت المؤسسة بتجنب إضافة الملح إلى الطعام عند الطهي أو على المائدة، حيث يمكن استبداله بالزنجبيل الطازج وعصير الليمون والفلفل الحار أو الأعشاب المجففة والتوابل لإضفاء نكهة على الطعام.

وتضيف: "بعض الناس يستخدمون منتجات منخفضة الصوديوم لمساعدتهم على تقليل الملح، ولكن يجب التأكد من مراجعة الطبيب أو الصيدلي قبل استخدامها، لأنها ليست مناسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى والذين يستخدمون الأدوية التي تؤثر على مستويات البوتاسيوم".

وتشمل عوامل الخطر الأخرى للسكتة الدماغية عادات نمط الحياة مثل التدخين وشرب الكحول.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية توصي بأن يستهلك البالغون أقل من 5 غ (أقل بقليل من ملعقة صغيرة) من الملح يوميا.