منها الخمول.. أعراض الإكثار من تناول الحلويات في رمضان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

حذّر مجلس الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، في حسابه على "تويتر"، من الإكثار من الحلويات عند الإفطار أو تجاوز الحد الموصى به طبياً في تناول السكريات خلال شهر رمضان المبارك.

وأوضح المجلس أن الحد المسموح به في تناول السكريات يقدّر للشخص البالغ بـ7 ملاعق صغيرة من السكر (34 جرام) يومياً، مبيّناً أن تجاوز الحد الموصى به طبياً، من المتوقع أن يجعل الشخص يشعر بـ5 أعراض، هي: الخمول بعد الأكل، أو الإرهاق والتعب خلال ساعات الصيام التالية، أو الشعور بالعطش، وتراكم الدهون بالجسم، إضافة إلى ارتفاع نسبة السكر بالدم.

وأكد ضرورة اتباع الصائم لنظام صحي متوازن ومتنوع خلال فترة الإفطار والسحور، والتقليل من استهلاك الحلويات خاصة أثناء وجبة الإفطار أو بعدها مباشرة، لتجنب تلك الأعراض.