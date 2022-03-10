العثور على مومياء "حورية البحر" في اليابان عمرها 3 قرون

يعكف علماء من جامعة "كوراشيكي" للعلوم والفنون في اليابان على فحص واحدة من أغرب الاكتشافات الأثرية لديهم وهي عبارة عن "حورية بحر" محنطة عمرها أكثر من ثلاثة قرون.



تقول الأسطورة اليابانية إن حورية البحر المذكورة تم اصطيادها في جزيرة شيكوكو جنوب الأرخبيل الياباني بين عامي 1736 و1741. وجهها المتقشر وأسنانها المدببة وشعرها المتناثر تمنحها صورة غامضة ذات ملمح بشري مخيف مع ذيل سمكة كبير.



يقول الباحث هيروشي كينوشيتا: "ترتبط حوريات البحر اليابانية بفكرة الخلود. يقال إنك إذا أكلت لحم حورية البحر، فلن تموت أبداً. وفي مناطق كثيرة من اليابان يتناقل الناس أسطورة عن امرأة عاشت لمدة 800 عام بعد أن أكلت عن طريق الخطأ لحم حورية البحر".



لكن كل ذلك لا يعدو أن يكون مجرد أساطير شعبية بحسب الباحثين اليابانيين. وربما تعلق الأمر في حالة "الحورية" المكتشفة حديثاً بجثتي حيوانين ملتصقين معاً على شكل حورية بحر خاصة أن اليابانيون كانوا قد ابتكروا هذا النوع من المخلوقات لبيعها للأجانب الباحثين عن الأعاجيب في اليابان.

