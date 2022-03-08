"جوجل" يحتفل بـ "المرأة" في يومها العالمي.. صور

المصدر: متابعة ديما منصور - دبي

احتفى محرك البحث "جوجل" بيوم المرأة العالمي، الذي يصادف، اليوم، 8 مارس، عبر تغيير شعاره إلى رسومات تعبر عن النساء من كل أنحاء العالم باختلاف جنسياتهن وأعمارهن ومهنهن.

ونشر "جوجل"، على صفحته الرئيسية، مجموعة من الصور لنساء تمارسن أعمالهن، وتقمن بأدوار مختلفة في الحياة.

وبدء "جوجل" مجموعة الصور، بصورة وضعها كغلاف، تشمل وجوها متنوعة لنساء من مختلف الألوان والأشكال، ومن مختلف الفئات العمرية والجنسيات.

وعند البدء بتمرير الصور، ستجد أن كل صورة تحمل رسمة تعبيرية للمرأة وهي تقول بعملها وفي مجالات مختلفة، بدءا من دورها في المجتمع كأم، وانتهاء بدورها في الزراعة والتصميم والطب والتصوير والتصليح، وغيرها من المجالات التي دخلتها المرأة وأثبتت نفسها بها.

ويشار إلى أنه في كل عام بمثل هذا اليوم، 8 مارس، يحتفي العالم بـ "اليوم العالمي للمراة"، والذي يصادف ذكرى حراك عمالي ومسيرة احتجاجية خرجت فيها 15 ألف امرأة في عام 1908 إلى شوارع مدينة نيويورك الأميركية، للمطالبة بتقليل ساعات العمل وتحسين الأجور والحصول على حق التصويت في الانتخابات. ودفع ذلك الحزب الاشتراكي الأمريكي، في العام التالي، لإعلان هذا اليوم كأول يوم وطني للمرأة، ويصبح بعدها حدثا سنويا تعترف به الأمم المتحدة.

ويحمل اليوم العالمي للمراة هذا العام شعار "كسر التحيز" BreakTheBias#، وككل عام تهدف الاحتفالية بهذا اليوم، إلى جانب التذكير بأهميته والاحتفاء به، إلى تسليط الضوء على واحدة من المشكلات التي تواجهها المرأة حول العالم ومحاولة إشراك الجهات الدولية والحكومات ومنظمات المجتمع المدني، وحتى الأفراد، في إيجاد أنجع الوسائل والحلول والعمل على تضافر الجهود للقضاء على مثل هذه الظاهرة.