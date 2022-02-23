مصر.. حلاق ينطق الشهادة ويذبح نفسه بشفرة في الشارع

المصدر: مروة سليم - دبي

أقدم شاب على ذبح نفسه داخل محل الحلاقة بشفرة موس في منطقة المنشية بمحافظة الجيزة، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الشاب "34 عاماً ويعمل حلاقا، ذبح نفسه بشفرة موس حلاقة داخل المحل وأن المارة فوجئوا بالشاب يخرج من محل الحلاقة مصابا بجرح قطعي في الرقبة وسط الشارع في حالة أصابت الجميع بالذهول، ونقل إلى مستشفى أم المصريين لإسعافه لأنه لا يزال على قيد الحياة.

وأفادت تحريات المباحث أن الشاب يعاني من اكتئاب وأن مالك محل الحلاقة فوجئ به يمسك شفرة موس ويذبح نفسه في مشهد مروع.

وأوضحت تحريات المباحث أن الواقعة ليس فيها شبهة جنائية، وأن الشاب حاول التخلص من حياته بسبب معاناته من الاكتئاب:

وقال صاحب المحل الذي كان يعمل به في التحقيقات إن الشاب "وقف في الشارع يقول أشهد أن لا إله إلا الله حتى سقط على الأرض بينما أسرع والمارة باستدعاء الإسعاف واستقل معه السيارة إلى مستشفى أم المصريين".

وأضاف قائلاً "كان بيتشاهد على نفسه ودمه سايح، مسك الشفرة وذبح بها نفسه وجري في الشارع".