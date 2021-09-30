"نحن نطير الى مصر".. فرحة السياح الروس بعودة الطيران.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

توقفت الرحلات الجوية المباشرة بين روسيا والمنتجعات المصرية في عام 2015 بعد تحطم طائرة إيرباص الروسية A321 فوق شبه جزيرة سيناء.

وفي عام 2018، استأنفت روسيا رحلاتها إلى القاهرة، وفي صيف عام 2021، استؤنفت الرحلات العارضة الأولى ثم الرحلات المنتظمة من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ.

وقد نشر سياح روس فيديوهات حول عودة السياحة الى مصر، فرحاً بهذه العودة تحت عنوان "نحن نطير إلى مصر".

وقد نشرت العديد من وسائل الإعلام الروسية تقارير وأخبار حول المناسبة، ونشر التلفزيون الرسمي الروسي تقريراً مصوراً حول فرحة سياح روس بعودة السياحة إلى مصر تحت عنوان "نحن نطير إلى مصر".