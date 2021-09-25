دفاعا عن نفسها.. فتاة تقتل صديقها بهاتف "آيفون" في الأرجنتين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

لم تجد امرأة سوى هاتفها الذكي من طراز آيفون، لكي تضرب فيه صديقها، لكن هذه الضربة التي وقعت أثناء شجار، أدت إلى مقتله.

وذكرت صحيفة "صن" البريطانية، اليوم، أن روكسانا لوبيز (22 عاما)، قذفت بهاتفها الذكي على صديقها لويس غوانتاي البالغ من العمر (23 عاما).

وقالت المرأة أثناء التحقيق إنها ضربت لويس بالهاتف، دفاعا عن نفسها.

ووقعت الحادثة في منزل صديقها ببلدة أرجنتينية في أبريل الماضي.

وبعد تعرضه للضرب بالهاتف، اشتكى اللرجل من الصداع والألم حتى تم نقله في النهاية إلى المستشفى في مدينة سالتا، شمال غرب الأرجنتين، حيث خضع لعملية جراحية، لكنه فارق الحياة.

وتقدمت والدة الشاب ببلاغ إلى الشرطة لتطلب منهم اتخاذ إجراء ضد روكسانا، متهمة إياها بقتل ابنها.

وأثبت المدعون العامون أن الضربة التي تلقاها غوانتاي، تسببت في صدمة بالرأس أدت إلى وفاته.