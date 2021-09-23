دراسة تكشف: الطعام المالح يحارب السرطان

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

نشرت مجلة Science Advances العلمية نتائج بحث جديد كشفت فيه ان النظام الغذائي الغني بالملح يساعد بكتيريا الأمعاء على محاربة السرطان لدى فئران التجارب.

وذلك من خلال تفاعل بين ميكروبيوم الأمعاء وخلايا المناعة الطبيعية.

وهذه ليست الدراسة الأولى التي تربط النظام الغذائي بمستويات عالية من الملح وتقلص الأورام. لكن البحث الجديد أظهر الدور الميكانيكي الفريد للتغيرات التي يسببها الملح في ميكروبيوم الأمعاء كظاهرة رئيسية تكمن وراء التأثير الملحوظ المضاد للسرطان.

وقد أجريت تجارب البحث بجامعة تينيسي حيث تمت دراسة آثار الملح على السرطان منذ فترة طويلة.

وتزيد مستويات الملح المرتفعة من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم "وهو أكبر عامل خطر للسكتة الدماغية"؛ إلا انه تبين أن اتباع نظام غذائي غني بالملح يحد من نمو

الأورام في فئران التجارب، وكان هذا عندما كانت بكتيريا الأمعاء موجودة لتحفيز الخلايا التائية المناعية.