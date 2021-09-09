بعد 19 عاماً... إسبانية تكتشف أنها استُبدلت خطأً بطفلة أخرى عند ولادتها

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تقاضي فتاة إسبانية السلطات الصحية في بلادها مطالبة إياها بتعويض بقيمة 3 ملايين يورو، بعد اكتشافها أنها استبدلت خطأ بطفلة أخرى عند ولادتها في أحد المستشفيات منذ 19 عاماً.



وبذكرت «بي بي سي» البريطانية، أن الحادث وقع في عام 2002، في أحد المستشفيات في لوغرونيو، عاصمة إقليم لاروخا، مؤكدة أنها استبدلت بطفلة أخرى كانت موضوعة معها بحضانة المستشفى وأُعطيت إلى عائلة أخرى غير ذويها.

وقد اعترفت السلطات الصحية الإقليمية بالخلط، ووصفت ما حدث بأنه «خطأ بشري».

وقالت سارة ألبا، وزيرة الصحة في حكومة إقليم لاروخا، إنه يستحيل تحديد الشخص الذي ارتكب هذا الخطأ، مضيفة أنه «من غير الممكن أن يقع أمر مثل هذا اليوم»، لأن إجراءات تحديد هوية المواليد «دقيقة وصارمة».

وتطالب الفتاة بتعويض قيمته 3 ملايين يورو من السلطات الصحية في الإقليم، إلا أن وزارة الصحة عرضت عليها 215 ألف يورو فقط.

ونشأت الفتاة على يد سيدة مسنة كانت تعتقد أنها جدتها. وعندما رفعت الجدة دعوى قضائية ضد الوالد المزعوم بخصوص نفقة الفتاة، أمرت المحكمة بإجراء تحليل الحمض النووي لهما.

وكشفت التحاليل أن الرجل ليس والد الطفلة، كما كشفت تحاليل إضافية أن المرأة التي كان يعتقد أنها أمها لا تمت إليها بأي صلة من الناحية الوراثية. ومن هنا قررت الفتاة مقاضاة السلطات الصحية.

