تامر حسني يعلن تحقيق فيلمه أعلى الإيرادات المصرية والعربية

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلن الفنان المصري تامر حسني أن فيلمه الجديد "مش أنا" حقق أعلى إيرادات لفيلم عربي في تاريخ السينما المصرية والعربية، في سابقة لم تحصل من قبل.

وكتب الفنان المصري تامر حسني عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" أن إيرادات فيلمه الجديد تجاوزت 15 مليون دولار، وهو ما يعادل بالعملة المصرية ريع مليار جنيه، لافتا إلى أن "مش انا" لا يزال يحقق المزيد داخل دور السينما.

وأعرب حسني عن سعادته بتحقيق هذا الفيلم "المركز الأول داخل مصر وخارجها"، مشيرا إلى أن الأمر المهم بالنسبة له يتمثل في "ردود أفعالكم المحترمة الإيجابية تجاه أول عمل من كتابتي قصه وسيناريو وحوار".