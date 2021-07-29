«غوغل» تُلزم العاملين في مكاتبها بتلقي اللقاح ضد «كورونا»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت مجموعة «غوغل» أمس ، أنها ستطلب تطعيم جميع موظفيها الذين يعملون في المكاتب، في إجراء يلجأ إليه عدد متزايد من الشركات العامة في الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وقال المدير الإداري للمجموعة سوندار بيشاي، في بيان، إن هذا الإجراء سيطبّق «في الأسابيع المقبلة» في الولايات المتحدة قبل أن يتم توسيعه ليشمل مناطق أخرى من العالم «في الأشهر المقبلة». لكنه أوضح أنه لن يشمل البلدان التي لا تتوفر فيها لقاحات بسهولة.

وقالت الشركة إن «غوغل» ستقدم قريباً تفاصيل حول الاستثناءات من هذا الإجراء «للأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية أو مجموعات سكانية محددة».

وقال سوندار بيشاي إن «التطعيم هو إحدى أهم الوسائل بالنسبة إلينا ولمجتمعاتنا المحلية للبقاء بصحة جيدة».

وأغلقت «غوغل» في نهاية مارس 2020 معظم مبانيها وطلبت من موظفيها العمل من المنزل. وقد أرجأت أمس موعد العودة الرسمية إلى المكاتب إلى 18 أكتوبر (تشرين الأول) بعدما كان في الأول من سبتمبر .