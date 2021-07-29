مصرية تقتل أطفالها الثلاثة بالسم من أجل "صديقها"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

كشفت تحريات المباحث المصرية تفاصيل واقعة تسمم أسرة مكونة من 4 أفراد في قنا، وهم الأب وأطفاله الثلاثة، إثر شربهم عصير المانجو.

وأوضحت التحريات أن "الأم قدمت جرعة سم مركزة لزوجها وأطفالها، فمات الأطفال في الحال، بينما نجا الزوج بأعجوبة بعد إصابته بإصابات بالغة نقل على إثرها إلى مستشفى قنا المركزي، وأجريت له الإسعافات الأولية داخل مركز السموم، حتى استقرت حالته الصحية"، لافتة إلى أن "الأم والعشيق أعدا خطة الجريمة قبل تنفيذها بـ3 أيام"، في قرية البيجا بفرشوط.

وأشارت التحريات إلى أن الزوجة أدلت بعدة أقوال متناقضة لتضليل العدالة، ففي بادئ الأمر ذكرت أن الضحايا تناولوا عصيرًا منتهي الصلاحية من محل بقالة، ثم ادعت أنهم تناولوا بطيخا مسرطنا بجوار وجبة فسيخ قديمة، وأنها لم تأكل معهم، ومؤخرا ادعت أن مبيدا حشريا سقط في وجبة الإفطار، وبفحص المنزل لم يتم العثور على أي مبيدات، إلا أنه تم التوصل إلى صديقها، الذي أكد ارتباطه عاطفيا بها وتقديمه لها المادة السامة والعصير من أجل التخلص من الزوج والأولاد.