"أمازون" تنفي عزمها على القبول قريبا بالبتكوين عملة للدفع

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم



نفت "أمازون" معلومات صحافية عن عزمها على القبول بالبتكوين عملة للدفع بحلول نهاية العام، لكنها أكدت أنها مهتمة بالعملات المشفرة بوصفها عامل جذب عزز إيرادات هذه السوق.

وكان موقع "سيتي ايه ام" نشر ليل الأحد الاثنين مقالا تحدث فيه عن توجه "أمازون" لقبول المدفوعات بالبتكوين، كما لفت إلى أن المجموعة العملاقة في التجارة الإلكترونية تعتزم إطلاق عملة مشفرة خاصة عام 2022، وفق معلومات نُسبت إلى مصدر مطلع.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكدت ناطقة باسم "أمازون" أن المعلومات "مفبركة".

لكنها أكدت "اهتمام (المجموعة) بهذا القطاع". وقالت "ما زلنا نركز على استكشاف ما يمكن أن يبدو عليه ذلك بالنسبة للمستخدمين الذين يتسوقون على أمازون".

وكانت العملات المشفرة قد شهدت زخما قويا أخيرا إثر نشر "أمازون" عرض عمل لمنصب مدير للعملات الإلكترونية وسلاسل الكتل (بلوكتشاين)، وهي التكنولوجيا التي تستند إليها هذه العملات.

وجاء في إعلان الوظيفة أن "أمازون" تطلب "مديرا للمنتجات يعمل على تطوير استراتيجية أمازون على صعيد العملات الرقمية وتقنية بلوكتشاين".

وعلقت "أمازون" في رد أوردته الناطقة باسمها "نعتقد أن المستقبل سيُبنى على تقنيات جديدة تسمح بعمليات دفع عصرية وسريعة وقليلة الكلفة".

وأضافت "نأمل أن نقدّم هذا المستقبل لزبائن أمازون بأسرع وقت ممكن".