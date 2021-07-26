يسرق سيارة إسعاف ومريض.. فيديو!

المصدر: ترجمة مروة سليم

أقدم مسلح أميركي على سرقة سيارة إسعاف بينما كان يوجد بداخلها مريض ورجل إطفاء وفقا لما نشرته شرطة هيوستن بولاية تكساس الأميركية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وكشفت إدارة شرطة هيوستن، أن المشتبه به متهم بإخراج سيارة الإسعاف من الطريق، إذ تم إجبار سائق السيارة على الخروج منها تحت تهديد السلاح وتركها على جانب الطريق، بينما كان هناك مريض بداخلها بصحبة أحد المسعفين.

وقالت السلطات إنها استخدمت نظام تحديد المواقع لتعقب سيارة الإسعاف بعد أن أبلغ سائق سيارة الإسعاف الشرطة، فور فرار المسلح بالسيارة، مشيرة إلى أن المشتبه به المسلح اعتقل بدون أي حوادث.