شرطي يقتل طالباً لعدم وضعه كمامة في الكونغو

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قتل شرطي في الكونغو الديمقراطية، طالباً لم يكن يضع كمامة أثناء تصويره مقطع فيديو في شوارع العاصمة، بحسب ما أكد شهود الأحد.

وروى باسيان أوديا، الذي كان حاضراً خلال الحادث: «كان صديقنا أونوري شاما، وهو طالب في كلية الآداب في جامعة كينشاسا، يصور مقطع فيديو كجزء من متطلبات الأعمال التطبيقية في التمثيل».

وأضاف: «طلب منه شرطي وضع كمامة أثناء التصوير. وعلى الرغم من تفسيرات شاما وبعد أن أراه الكمامة، غضب الشرطي الذي كان يتوقع أن يعرض عليه المال، واتهمه بالمقاومة، وأطلق عليه النار من مسافة قريبة».

وصرح قائد شرطة كينشاسا الجنرال سيلفانو كاسونغ، بأن الشرطي المسؤول عن حادث إطلاق النار هرب، وشرطة المدينة تبحث عنه.

وأشار إلى أن الشرطة، أوقفت شرطيين كانا حاضرين أثناء الحادث الذي حصل بسبب زميلهما غير المسؤول. وكذلك رئيس مركز شرطة محلي. وأضاف: «البحث مستمر للعثور على الشرطي الهارب».

ويعد وضع الكمامة أمراً إلزامياً في الكونغو الديمقراطية، مع تغريم المخالفين 10 آلاف فرنك كونغولي.

وفي كينشاسا، تُتهم الشرطة بانتظام بالمضايقة، وبالاحتفاظ بالأموال التي يجمعونها من المخالفين الذين لا يضعون كمامة. وسجّلت الكونغو الديمقراطية 47786 إصابة بـ«كوفيد- 19»، و1021 وفاة منذ بداية الوباء.