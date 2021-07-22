ينجو من الموت دهسا تحت القطار بأعجوبة.. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

أظهرت كاميرا المراقبة في مدينة مومباي الهندية لحظات فارقة في حياة عجوز بعدما علق أسفل قطار خلال محاولته عبور سكة القطار.

وكشفت هيئة السكك الحديدية الهندية، تفاصيل الحادثة، موضحة أن هاري شانكار 70 عاما، حاول اجتياز السكة الحديد مع انطلاق القطار من محطة كاليان في مومباي، وخلال عبوره القضبان سقط وعلق تحت القطار، قبل أن يلاحظه عدد من عمال القطار الذين صرخوا بسرعة لإيقاف القطار.

وتدخل سائق القطار بطريقة سريعة لإيقاف مكابح الطوارئ على الفور، وسحب الرجل المسن حيا، فيما حذرت الهيئة من عبور السكك الحديدية، وأكدت أن ذلك قد يكون قاتلاً.

وأعلنت هيئة السكك الحديدية الهندية عن مكافأة 2000 روبية لعمال القطار على تدخلهم في الوقت المناسب لإنقاذ حياة الرجل المسن.