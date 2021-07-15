منها قرحة المعدة.. أمراض لا ينصح معها باستخدام الخل

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

كشفت خبيرة التغذية أخصائية الغدد الصماء الروسية الدكتورة زهرة بافلوفا، أن تناول الخل قد يلحق ضررا خطيرا بصحة الإنسان رغم انه يدخل في علاج العديد من المشاكل والأمراض التي يعاني منها البعض، وذلك حسبما نشرت وكالة "نوفوستي" الروسية.

وحسب الوكالة، فقد أشارت الخبيرة الى أن الخل عنصر مهم يساهم في العديد من العمليات، مع العلم أن الجسم لا يفتقر أبدا الى هذا الحمض لأنه ينتجه بنفسه. واستنادا إلى هذا تنصح الخبيرة باستخدام الخل بكميات صغيرة مع التوابل الأخرى فقط.

وفي هذا الإطار، تقول بافلوفا "لا ينصح مثلا باستخدام الخل عند وجود قرحة المعدة لأنه قد يفاقم الحالة ويسبب نزيفا في المعدة. وعموما لا ينصح باستخدام الخل عند وجود مشكلات واضطرابات في الجهاز الهضمي والكبد والكلى؛ لذلك على كل من يعاني من هذه المشكلات تجنب استخدام الخل بنظامه الغذائي". مشيرة إلى أنه يمكن استخدام ملعقة صغيرة من الخل مع السلطات مرتين أو ثلاث في الأسبوع فقط.