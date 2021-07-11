حقيقة السؤال "العجيب" بامتحان الثانوية العامة في مصر.. فيديو

المصدر: مروة سليم - دبي

زعم بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر أن امتحان اللغة العربية لطلبة الثانوية العامة تضمن سؤال أطلقوا عليه "السؤال العجيب" وهو ما هو جمع كلمة حليب؟.

ونشر بعض رواد مواقع التواصل الإجتماعي منشورات تعبيراً منهم عن استيائهم من طرح مثل هذه النوعية من الأسئلة في امتحانات الثانوية العامة.

من جانبه نفى مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم المصرية، وجود سؤال جمع كلمة "حليب" بامتحان اللغة العربية الذي أداه طلاب الشهادة الثانوية العامة "الشعبة العلمية"، وذلك كماذ ذكرت صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وفي السياق أكدت وزارة التربية والتعليم، كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية، أن سؤال جمع كلمة "حليب" كان من بين أسئلة الامتحان التجريبي أو النماذج الاسترشادية لطلاب الثانوية العامة.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن المصدر المسؤول في وزارة التربية والتعليم أن أسئلة الامتحان جميعها اختيار من متعدد، وأن الامتحان كان في مستوى الطالب المتوسط، إذ وضعه عدد من الأساتذة والمعلمين الخبراء، وتتم مراجعته، من حيث تناسبه مع الوقت أو الصعوبة.

وأفاد بعض أولياء الأمور والطلاب بأن هذا السؤال لم يرد في امتحانات الثانوية العامةن وذلك كما أوضح المذيع محمد الباز خلال برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار" المصرية.