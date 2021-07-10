زفاف عروس مصرية بالنعش بعد وفاتها بأزمة صحية قبل ساعات من عرسها

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

ودع الآلاف من أهالي مدينة ههيا، محافظة الشرقية بمصر الخميس، جثمان فتاة توفيت قبل زفافها بساعات، بعد مرورها بأزمة صحية، فارقت الحياة على أثرها بحسب موقع مصراوي.

وشارك في الجنازة عدد كبير من الأهالي، الذين حملوا جثمان العروس الشابة "خلود أحمد غياتي"، ابنة مدينة ههيا داخل نعش وضعوا عليه الورد، وطرحة الزفاف، في مشهد وداع مؤلم، واستقبلت أسرتها العزاء بدلًا من التهاني ..

وتقول إحدى قريبات العروس ، إنها كانت تستعد لحفل زفافها، الذي كان مقررا الخميس وذلك بعد نقل المفروشات لعش الزوجية.

وتؤكد دعاء محمد، "قريبة العروس"، أن "خلود" توجهت منذ 6 أيام لحضورٍ حفل زفاف إحدى صديقاتها، وكانت تشعر بسعادة غامرة، وفجأة سقطت على الأرض مغشيا عليها.