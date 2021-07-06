قائمة بأفضل مدن العالم للعمل عن بعد

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تتصدر مدينة ملبورن الأسترالية، قائمة أفضل مدن العالم للعمل عن بعد، وفقاً لتصنيف منصة الإسكان حسب الطلب Nestpick.

وتم تصنيف المدن بعد ذلك عبر ثلاث فئات عريضة، التكاليف والبنية التحتية، والتشريعات والحريات، والقدرة على العيش، وفيما يتعلق بالتكاليف والبنية التحتية، على سبيل المثال، فقد تضمن ذلك تحليلاً للسعر وتوفير مساحة كافية للمكاتب المنزلية.

وفيما يلي ملخص لأهم 10 مدن تتيح العمل من أي مكان، وفقا لما جاء في موقع "العربية":

1- ملبورن، أستراليا

2- دبي، الامارات العربية المتحدة

3- سيدني، أستراليا

4- تالين، إستونيا

5- لندن، المملكة المتحدة.

6- طوكيو، اليابان

7- سنغافورة

8- غلاسكو، المملكة المتحدة

9- مونتريال كندا

10- برلين، ألمانيا