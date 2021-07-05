أميركي يهدد بتفجير مطعم بسبب الصلصة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أقدم أميركي على تهديد موظف في مطعم شهير في ولاية أيوا، بعدما لاحظ غياب "الصلصة" عن الوجبة التي طلبها من المطعم.

وهدد الرجل المطعم من خلال مكالمة هاتفية بتفجير المطعم بعبوة ناسفة.

وذكرت الشرطة الأميركية أن روبرت غولويتسر جونيور "42 عاماً"، أرسل تهديدا عبر الهاتف بتفجير فرع لمطعم شهير في ولاية أيوا بعبوة ناسفة، بعدما تبين له عدم وجود الصلصة في الوجبة التي طلبها إلى منزله.

وأوضحت أن جونيور هدد موظف المطعم بالضرب، ثم انفعل أكثر وهدد باستخدام عبوة ناسفة لتفجير المكان كله.

واتصل الموظف الذي تلقى المكالمة بالشرطة التي اعتقلت الزبون بتهمة التهديد بتفجير المطعم، وقالت إنه اعترف بذلك، وسبقي في السجن طوال الليل ليفرج عنه بكفالة صباح اليوم التالي.