اختبار دم بسيط يكشف 50 نوعا من السرطان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أظهر اختبار دم بسيط، يخضع للتجريب من جانب هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، نتائج مبشرة في الكشف عن 50 نوعا من السرطان بمراحله المبكرة، وبدقة عاليةن وفقا لما جاء في موقع "سكاي نيوز".

وبحسب العلماء الذين يجربون الاختبار، فإنه قادر على رصد السرطان قبل ظهور أي أعراض للمرض، لافتين إلى أنه يستهدف بشكل رئيسي المعرضين للإصابة بالمرض القاتل، بما فيهم الأفراد الذين تبلغ أعمارهم 50 عاما أو أكثر.

ويبحث الاختبار الذي طورته شركة Grail التي تتخذ من الولايات المتحدة الأميركية مقرا لها، التغيرات الكيميائية في أجزاء من الشيفرة الجينية (الحمض النووي الخالي من الخلايا)، والتي تتسرب من الأورام إلى مجرى الدم.